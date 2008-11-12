katya_martynova

Закончила Ижевский Государственный Технический Университет в 1999 году (переводчик в сфере профессиональной коммуникации "Технология машиностроения").

С 1999 года по 2005 год работала на ОАО "ИЭМЗ "Купол" в составе бюро новой техники, которое занималось осуществелнием программы технического перевооружения предприятия. Осуществляла перевод, начиная от деловой переписки, заканчивая инструкциями по эксплуатации и спецификациями к контрактам, а также самих контрактов на поставку высокотехнологичного оборудования.

С 2005 по 2008 работала в ООО "ИЦТ-Пермь" менеджером по логистике.

С 2007 по 2008 год работала в ООО НПО "НОРТ" внештатным переводчиком. Данное предприятие является разработчиком огнебиозащитных пропиток и антисептиков для дерева, бетона, ткани и т.п.