katya_sim_

Копирайтер и переводчик

В своей жизни занималась многими вещами, но наиболее близки стали сферы рекламы, журналистики и дизайна. Я - творческая натура, генерирование идей и доведение их до конца доставляет мне огромное удовольствие и заряжает энергией, которая даёт силы придумывать и выполнять новые проекты. Помимо этого интересуюсь модельной сферой, читаю журналы о моде, люблю учавствовать в фотосессиях в качестве модели. Занималась плаванием, танцами, актерским мастерством и многим другим. В настоящее время своё свободное время посвящаю посещению фитнес-клуба, изучению испанского языка и усовершенствованию владения английским языком, преподаванию немецкого языка. Считаю важным этапом жизни - изучение немецкого языка. В настоящее время мой уровень владения языком близок к носителю.