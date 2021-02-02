Екатерина katya_yugaikatya_yugai
28 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер
Всем привет!
Меня зовут Екатерина, я графический дизайнер, живу в Санкт-Петербурге.
Есть 3 года опыта работы в smm-агенстве, занимаюсь разработкой визуального контента для брендов в соц.сетях. Умею делать иллюстрации, иконки, монтаж видео и анимации для различных форматов, баннеры на сайт для разных экранов, также умею делать ретушь фотографий, верстать презентации, печатные рекламные носители.
Из пакета Adobe владею программами Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effects, Premiere Pro, Lightroom. Есть опыт работы в Figma, Tilda, Readymag.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Визуальное оформление аккаунтов в Инстаграм26 просмотров
- Рекламные баннеры для сайта доставки еды11 просмотров