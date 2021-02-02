Графический дизайнер

Всем привет!

Меня зовут Екатерина, я графический дизайнер, живу в Санкт-Петербурге.

Есть 3 года опыта работы в smm-агенстве, занимаюсь разработкой визуального контента для брендов в соц.сетях. Умею делать иллюстрации, иконки, монтаж видео и анимации для различных форматов, баннеры на сайт для разных экранов, также умею делать ретушь фотографий, верстать презентации, печатные рекламные носители.

Из пакета Adobe владею программами Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effects, Premiere Pro, Lightroom. Есть опыт работы в Figma, Tilda, Readymag.