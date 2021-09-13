katyaekaterina

СММ, интернет-маркетолог

Есть опыт в ведении страниц в соцсети для салонов красоты, сети пекарен. Могу провести аудит вашей рабочей страницы.

Писала статьи для сайта и для продвижения онлайн-школы.

Эксперт в самых конкурентных сферах бизнеса — общественное питание, e-commerce, услуги красоты, государственные закупки, общественные мероприятия. Запуск более 150 сообществ проектов.