katyaekaterina

Екатерина katyaekaterinakatyaekaterina
33 годаРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
СММ, интернет-маркетолог
Есть опыт в ведении страниц в соцсети для салонов красоты, сети пекарен. Могу провести аудит вашей рабочей страницы.
Писала статьи для сайта и для продвижения онлайн-школы.
Эксперт в самых конкурентных сферах бизнеса — общественное питание, e-commerce, услуги красоты, государственные закупки, общественные мероприятия. Запуск более 150 сообществ проектов.
Действие аккаунта приостановлено!