katyaklyukvinaPR

Видеомонтажер

Я занимаюсь монтажем различных видеороликов, созданием рекламных макетов (преимущественно для Instagram), созданием интро/аутро для видео и баннеров/обложек для социальных сетей.

Опыт работы: 4 года. Монтировала видео для YouTube каналов.

Использую Sony vegas pro 12, Adobe Premiere pro, Adobe Photoshop CS6.

Портфолио: http://videobykatya.udo.photo/

Для связи: [email protected]

Буду рада сотрудничеству с вами!