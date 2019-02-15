katyaklyukvinaPR

Катерина Клюквина katyaklyukvinaPRkatyaklyukvinaPR
23 годаРоссия/Череповец
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Видеомонтажер
Я занимаюсь монтажем различных видеороликов, созданием рекламных макетов (преимущественно для Instagram), созданием интро/аутро для видео и баннеров/обложек для социальных сетей.
Опыт работы: 4 года. Монтировала видео для YouTube каналов.
Использую Sony vegas pro 12, Adobe Premiere pro, Adobe Photoshop CS6.
Портфолио: http://videobykatya.udo.photo/
Для связи: [email protected]
Буду рада сотрудничеству с вами!
Действие аккаунта приостановлено!