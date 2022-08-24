3D visualizator, designer

Привіт, мене звати Катя) Полюбляю створювати та креативити. В моєму портфоліо ви зможете знайти роботи на такі теми, як: візуалізація інтер’єру різних кімнат, креслення та побудова споруд різного призначення, візуалізація в різних програмах.

Освіта: ЧНУ їм. Юрія Федьковича бакалаврФакультет: Архітектури та містобудування Програми якими володію: 3ds max, Corona, ArchiCad, Photoshop, Illustrator, LumionЗможу виконати об’єкти в різних стилях) Готова до чогось нового та цікавого!