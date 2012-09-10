katyaryazanova

имею 12-летний опыт работы переводчиком, практику устн. и письм. переводов.

г. Лисаковск 1-56-2, РК тел:+7 (705) 1016902; дом. 8 71433 3-22-32

e-mail: [email protected]

[email protected]

Екатерина Григорьевна Рязанова

Цель: Стабильная работа с приемлемой материальной заинтересованностью

Опыт:

В качестве переводчика

С октября 2005 года по сей день: переводчик ТОО «Казцинк»

• АО «Шаймерден» (дочернее предприятие ТОО «Казцинк») по декабрь 2011года

Осуществляла перевод для проектного менеджера, менеджера по ОТиТБ, консультантов по гидрогеологическим вопросов, для иностранных аудиторов, генерального директора и др.

• С июня 2000 года по октябрь 2005 года: переводчик

ТОО «Оркен» (ЛГОК)-OAO «АрселорМиттал» Осуществляла перевод для менеджера по финансам, проектного менеджера, генерального директора и др.

В качестве учителя

 С августа 1992 года по июнь 2000 года: учитель английского

Лисаковская средняя школа № 6

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Умения и навыки

Языковые: Бегло владею английским

Родной – русский.

• Осуществляла устные переводы для ведущих специалистов и руководителей, устные переводы оперативных совещаний и отчётно-плановых производственных совещаний, телеконференций, встреч с работниками компаний и подрядных организаций, а также с представителями инспектирующих органов, организаций и властей, партнёрских переговоров с целью заключения договоров и соглашений.

• Выполняла письменные переводы договоров/контрактов, протоколов совещаний, служебных записок, приказов, инструкций по эксплуатации, текущей корреспонденции и технической документации, связанной с:

- ведением геологоразведочных, поисково-съёмочных работ и геофизических исследований в скважинах;

- открытых горных разработок, буро-взрывных работ; работ по водоосушению карьера традиционными способами и с использованием новейших технологий;

- с выполнением оценки запасов, экономической оценки, ТЭО, ОВОС, проектных работ,

- исследований и оценок гидрогеологической ситуации на месторождении, устойчивости бортов карьера;

- обогащением цинковой руды и, в особенности, железной руды (переводы на всех стадиях проекта обесфосфоривания железной руды, начиная от научных изысканий и пилотных испытаний технологии, заканчивая промышленными испытаниями и внедрением новой технологии в производство);

- капитальным строительством, обслуживанием горнорудного и насосного оборудования (ППР и аварийные ремонты);

- планированием бюджета и выполнением отчётности (внутрикорпоративной и предоставляемой в инспектирующие органы);

- исками (налоговых служб, частных лиц и организаций), судебными тяжбами;

- областью ОТ и ТБ (нормативные документы, презентации, оперативная информация и расследования инцидентов, аварий и несчастных случаев;

- поставками товаров и услуг, с грузоперевозками.

• В связи с производственной необходимостью выезжала в командировки по Казахстану (рудники Атансор, Кентобе и Атасу) и в 2007г. была командирована в Антверпен (Бельгия) для перевода переговоров с целью заключения контракта на поставки и обмена специалистов опытом в организации логистики и складского учёта.

Как пользователь ПК:

- осуществляю переводы в программах Word, Excel, Power Point, Outlook Express, MS Project

- имею навыки работы в программах Power Point, Paint, Photoshop, Movie Maker, Vegas Pro и Coral Draw

Образование

Апрель 1999 года

Курсы повышения квалификации в институте усовершенствования в г. Костанае, сертификат подписан волонтёром из корпуса мира США

С сентября 1987 года по май 1992 года

Окончила (с отличием) Англо-Немецкое отделение факультета иностранных языков КПИ (в настоящее время КГУ)

Личные качества

Ответственность, исполнительность, дисциплинированность, креативность

Семейное положение

Замужем

РЕКОМЕНДАЦИИ:

По требованию.