katyaryazanova

Екатерина Рязанова katyaryazanovakatyaryazanova
г. Лисаковск 1-56-2, РК тел:+7 (705) 1016902; дом. 8 71433 3-22-32
e-mail: [email protected]
Екатерина Григорьевна Рязанова
Цель: Стабильная работа с приемлемой материальной заинтересованностью
Опыт:
В качестве переводчика
С октября 2005 года по сей день: переводчик ТОО «Казцинк»
• АО «Шаймерден» (дочернее предприятие ТОО «Казцинк») по декабрь 2011года
Осуществляла перевод для проектного менеджера, менеджера по ОТиТБ, консультантов по гидрогеологическим вопросов, для иностранных аудиторов, генерального директора и др.
• С июня 2000 года по октябрь 2005 года: переводчик
ТОО «Оркен» (ЛГОК)-OAO «АрселорМиттал» Осуществляла перевод для менеджера по финансам, проектного менеджера, генерального директора и др.
В качестве учителя
С августа 1992 года по июнь 2000 года: учитель английского
Лисаковская средняя школа № 6
Умения и навыки
Языковые: Бегло владею английским
Родной – русский.
• Осуществляла устные переводы для ведущих специалистов и руководителей, устные переводы оперативных совещаний и отчётно-плановых производственных совещаний, телеконференций, встреч с работниками компаний и подрядных организаций, а также с представителями инспектирующих органов, организаций и властей, партнёрских переговоров с целью заключения договоров и соглашений.
• Выполняла письменные переводы договоров/контрактов, протоколов совещаний, служебных записок, приказов, инструкций по эксплуатации, текущей корреспонденции и технической документации, связанной с:
- ведением геологоразведочных, поисково-съёмочных работ и геофизических исследований в скважинах;
- открытых горных разработок, буро-взрывных работ; работ по водоосушению карьера традиционными способами и с использованием новейших технологий;
- с выполнением оценки запасов, экономической оценки, ТЭО, ОВОС, проектных работ,
- исследований и оценок гидрогеологической ситуации на месторождении, устойчивости бортов карьера;
- обогащением цинковой руды и, в особенности, железной руды (переводы на всех стадиях проекта обесфосфоривания железной руды, начиная от научных изысканий и пилотных испытаний технологии, заканчивая промышленными испытаниями и внедрением новой технологии в производство);
- капитальным строительством, обслуживанием горнорудного и насосного оборудования (ППР и аварийные ремонты);
- планированием бюджета и выполнением отчётности (внутрикорпоративной и предоставляемой в инспектирующие органы);
- исками (налоговых служб, частных лиц и организаций), судебными тяжбами;
- областью ОТ и ТБ (нормативные документы, презентации, оперативная информация и расследования инцидентов, аварий и несчастных случаев;
- поставками товаров и услуг, с грузоперевозками.
• В связи с производственной необходимостью выезжала в командировки по Казахстану (рудники Атансор, Кентобе и Атасу) и в 2007г. была командирована в Антверпен (Бельгия) для перевода переговоров с целью заключения контракта на поставки и обмена специалистов опытом в организации логистики и складского учёта.
Как пользователь ПК:
- осуществляю переводы в программах Word, Excel, Power Point, Outlook Express, MS Project
- имею навыки работы в программах Power Point, Paint, Photoshop, Movie Maker, Vegas Pro и Coral Draw
Образование
Апрель 1999 года
Курсы повышения квалификации в институте усовершенствования в г. Костанае, сертификат подписан волонтёром из корпуса мира США
С сентября 1987 года по май 1992 года
Окончила (с отличием) Англо-Немецкое отделение факультета иностранных языков КПИ (в настоящее время КГУ)
Личные качества
Ответственность, исполнительность, дисциплинированность, креативность
Семейное положение
Замужем
РЕКОМЕНДАЦИИ:
По требованию.