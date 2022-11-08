Дизайн сайтов

Привет! Меня зовут Катя. Я веб-дизайнер из Минска. Мне 23 года, я замужем - и у нас две дочки.

Я ученик Иисуса, поэтому в работе стараюсь не опозорить свой статус "христианки", делаю по совести.

По образованию я журналист, так что смело обращайтесь по корректуре. Копирайт не люблю, но могу.

Я только начинаю свой путь как дизайнер, поэтому буду очень рада простым заказам и в этой сфере.