Дизайн сайтов
Привет! Меня зовут Катя. Я веб-дизайнер из Минска. Мне 23 года, я замужем - и у нас две дочки.
Я ученик Иисуса, поэтому в работе стараюсь не опозорить свой статус "христианки", делаю по совести.
По образованию я журналист, так что смело обращайтесь по корректуре. Копирайт не люблю, но могу.
Я только начинаю свой путь как дизайнер, поэтому буду очень рада простым заказам и в этой сфере.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн обложки детской книги8 просмотров
- Еще один Dashboard11 просмотров
- Рекламный сайт с электросамокатами8 просмотров
- Мобильное приложение для цветочного магазина18 просмотров
- Отрисованный Dashboard8 просмотров
- Карточки для игры Мемо19 просмотров
- Геометрия10 просмотров