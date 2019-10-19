Люблю свою работу и получаю огромное удовольствие от процесса создания сайта.

Здравствуйте!

Меня зовут Екатерина, я фронтенд-разработчик, занимаюсь версткой сайтов. Работаю в команде с веб-дизайнером.

К вашим услугам:

создание landing-pages и сайтов-многостраничников;

email-шаблонов;

адаптивная и кросс-браузерная верстка;

сайты под ключ.

Владею следующими технологиями и инструментами:

HTML5;

CSS3;

JavaScript;

Системы контроля версий (Git);

Методология БЭМ;

Adobe Photoshop, Figma, Avocode.

Разработанные мной сайты отвечают следующим критериям:

в разметке соблюдена семантика;

код проходит проверку на валидность;

сайт проходит тест на переполнение контентом;

сайт доступен для людей с ограниченными возможностями.

мое портфолио: https://katyazanina.github.io/Gllacy/

Образование:

Курсы фронтенд-разработки от HTML Academy;

Высшее образование (БГТУ им. В. Г. Шухова, ВНУ им. В. Даля, ДонГТУ).

Люблю свою работу и получаю огромное удовольствие от процесса создания сайта.

Мои контакты:

Почта: [email protected]

ВК: https://vk.com/katyazanina

Телеграм: @katyazanina

Буду рада сотрудничеству!