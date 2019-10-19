katyazanina

Екатерина Занина katyazanina

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Люблю свою работу и получаю огромное удовольствие от процесса создания сайта.

Здравствуйте!

Меня зовут Екатерина, я фронтенд-разработчик, занимаюсь версткой сайтов. Работаю в команде с веб-дизайнером.

К вашим услугам:

  • создание landing-pages и сайтов-многостраничников;
  • email-шаблонов;
  • адаптивная и кросс-браузерная верстка;
  • сайты под ключ.
Владею следующими технологиями и инструментами: 

  • HTML5;
  • CSS3;
  • JavaScript;
  • Системы контроля версий (Git);
  • Методология БЭМ;
  • Adobe Photoshop, Figma, Avocode.
Разработанные мной сайты отвечают следующим критериям:

  • в разметке соблюдена семантика;
  • код проходит проверку на валидность;
  • сайт проходит тест на переполнение контентом;
  • сайт доступен для людей с ограниченными возможностями.
  • мое портфолио: https://katyazanina.github.io/Gllacy/
Образование:

  • Курсы фронтенд-разработки от HTML Academy;
  • Высшее образование (БГТУ им. В. Г. Шухова, ВНУ им. В. Даля, ДонГТУ).
Люблю свою работу и получаю огромное удовольствие от процесса создания сайта. 

Мои контакты:

Почта: [email protected]

ВК: https://vk.com/katyazanina 

Телеграм: @katyazanina

Буду рада сотрудничеству!