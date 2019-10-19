Люблю свою работу и получаю огромное удовольствие от процесса создания сайта.
Здравствуйте!
Меня зовут Екатерина, я фронтенд-разработчик, занимаюсь версткой сайтов. Работаю в команде с веб-дизайнером.
К вашим услугам:
- создание landing-pages и сайтов-многостраничников;
- email-шаблонов;
- адаптивная и кросс-браузерная верстка;
- сайты под ключ.
- HTML5;
- CSS3;
- JavaScript;
- Системы контроля версий (Git);
- Методология БЭМ;
- Adobe Photoshop, Figma, Avocode.
- в разметке соблюдена семантика;
- код проходит проверку на валидность;
- сайт проходит тест на переполнение контентом;
- сайт доступен для людей с ограниченными возможностями.
- мое портфолио: https://katyazanina.github.io/Gllacy/
- Курсы фронтенд-разработки от HTML Academy;
- Высшее образование (БГТУ им. В. Г. Шухова, ВНУ им. В. Даля, ДонГТУ).
Мои контакты:
Почта: [email protected]
ВК: https://vk.com/katyazanina
Телеграм: @katyazanina
Буду рада сотрудничеству!