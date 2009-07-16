Цель моего пребывания на сайте weblancer.ru – поиск удаленной работы в сфере копирайтинга, рерайтинга, написания коммерческих текстов, текстов документов… в общем всего того, что связано с текстами и творчеством.

Коротко обо мне

Образование:

- высшее по специальности «финансы и кредит»;

- неоконченное высшее по специальности «психология».

Обладаю опытом работы:

- в сфере финансов (банк, лизинговая компания);

- в малом и среднем бизнесе (услуги, торговля, производство).

Черты характера и способности, которые мне помогут в работе над Вашим проектом:

- Внимательна к деталям, но при этом способна не упускать из виду общую картину, целое.

- Люблю сложные задачи, а их решения могу сделать легкими для понимания.

- Бережно, с любовью и всей ответственностью отношусь к каждой своей работе.

- Легко воспринимаю конструктивную критику, при этом сама достаточно самокритична.

- Способна на продуктивное сотрудничество для достижения желаемого результата.

О стоимости моих услуг:

Согласна на Ваши разумные условия. Ну а если вдруг результат превзойдет Ваши ожидания – буду рада надбавке:)

Благодарю за внимание!