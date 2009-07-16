Екатерина Старицына katystarkatystar
Цель моего пребывания на сайте weblancer.ru – поиск удаленной работы в сфере копирайтинга, рерайтинга, написания коммерческих текстов, текстов документов… в общем всего того, что связано с текстами и творчеством.
Коротко обо мне
Образование:
- высшее по специальности «финансы и кредит»;
- неоконченное высшее по специальности «психология».
Обладаю опытом работы:
- в сфере финансов (банк, лизинговая компания);
- в малом и среднем бизнесе (услуги, торговля, производство).
Черты характера и способности, которые мне помогут в работе над Вашим проектом:
- Внимательна к деталям, но при этом способна не упускать из виду общую картину, целое.
- Люблю сложные задачи, а их решения могу сделать легкими для понимания.
- Бережно, с любовью и всей ответственностью отношусь к каждой своей работе.
- Легко воспринимаю конструктивную критику, при этом сама достаточно самокритична.
- Способна на продуктивное сотрудничество для достижения желаемого результата.
О стоимости моих услуг:
Согласна на Ваши разумные условия. Ну а если вдруг результат превзойдет Ваши ожидания – буду рада надбавке:)
Благодарю за внимание!
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