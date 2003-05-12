katyufadeyeva

Начинающий специалист

Коммуникабельная, внимательная, а главное, грамотная. Имею опыт работы с людьми и компьютером. Быстро обучаюсь и усваиваю информацию. Умею составлять грамотные коммерческие предложения, да и вообще, предложения в целом:) Развита фантазия, есть чувство вкуса и стиля. Я студентка, но на месте не сидится, хочется развиваться и набираться опыта, а все возможности для этого есть, к работе готова. При небольшом, но имеющемся опыте работы, стараюсь выполнять задачи на максимум и развиваться, чтобы в дальнейшем стать опытным специалистом, успешным и результативным сотрудником, может быть, что Вашим!