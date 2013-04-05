Верстка страниц сайтов по готовым макетам
HTML4/5
CSS 2/3
JavaScript
jQuery
AdobePhotoshop
CorelDraw
Wordpress
Bootstrap
Foundation
Modernizr
PixelPerfect
Верстка страниц сайтов по готовым макетам
Нарезка из Photoshop графики для верстки
Соблюдение стандартов W3C
Блочная, табличная, резиновая, фиксированная верстка
Верстка html-рассылок с идеальным отображением в Outlook, The Bat и др. почтовых клиентах
IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
Адаптация, внедрение плагинов
Подключение нестандартных шрифтов
Опыт работы с 2008 по настоящее время
Заказы выполняю качественно и в установленные сроки
Действие аккаунта приостановлено!