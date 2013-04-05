Верстка страниц сайтов по готовым макетам

HTML4/5

CSS 2/3

JavaScript

jQuery

AdobePhotoshop

CorelDraw

Wordpress

Bootstrap

Foundation

Modernizr

PixelPerfect

Верстка страниц сайтов по готовым макетам

Нарезка из Photoshop графики для верстки

Соблюдение стандартов W3C

Блочная, табличная, резиновая, фиксированная верстка

Верстка html-рассылок с идеальным отображением в Outlook, The Bat и др. почтовых клиентах

IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

Адаптация, внедрение плагинов

Подключение нестандартных шрифтов

Опыт работы с 2008 по настоящее время

Заказы выполняю качественно и в установленные сроки