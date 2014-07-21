Верстальщик - HTML, CSS

Профессиональный html-верстальщик, выполняю кроссбраузерную, валидную верстку. Всегда нахожусь на связи, работу выполняю качественно и в срок. О цене всегда можно договориться (минимальная ставка 10$ за страничку). Опыт работы с движками: WordPress, Joomla, Magento. Грамматное использование плагинов jQuery (галереи, модальные окна, слайд шоу, красивые выпадающие меню, lightbox и т.д) и JS для украшения страничек сайта. Знаю что такое pixel perfect – и отлично умею с ним работать ;)