- kavalera

крахмаЛЕВ – СИЛЬНЫЕ решения.

Опыт работы с мировыми брэндами в области рекламы и PR,

как со стороны клиента, так и со стороны рекламного агентства.

Понимание взаимосвязи маркетинга, рекламы, PR как единого целого для построения сильного брэнда.

Концепцинг.

Креативинг.

Брэндинг.

Нейминг.

Слоганинг.

Текстинг.

Вижнинг.

Сюжетинг.

Письминг.

Пресс-релизинг.

Ньюсинг.

Сайтинг(www).

Контентинг (www).

Портфолинг имеется :-)))

Cильный бренднейминг, сильные креативные решения, сильный ассоциативный ряд,

креативный копирайт.

Образование

1998 МГУ- журфак

1995 ГАУ(сейчас назыв ГУУ)- МВА(маркетинг)

1987 МЭИ радиофак

знание ин. языков: английский (базовый), свободно не пишу, не говорю.

Ключевые слова: концепция, креатив, бренд, брендинг, стратегия, нейминг, слоган,

текст, новость, статья, сюжет, письмо, пресс-релиз, контент, копирайт, копирайтер, фриланс, фрилансер, аутсорсинг.