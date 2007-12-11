- kavalera

крахмаЛЕВ – СИЛЬНЫЕ решения.
Опыт работы с мировыми брэндами в области рекламы и PR,
как со стороны клиента, так и со стороны рекламного агентства.
Понимание взаимосвязи маркетинга, рекламы, PR как единого целого для построения сильного брэнда.
Концепцинг.
Креативинг.
Брэндинг.
Нейминг.
Слоганинг.
Текстинг.
Вижнинг.
Сюжетинг.
Письминг.
Пресс-релизинг.
Ньюсинг.
Сайтинг(www).
Контентинг (www).
Портфолинг имеется :-)))
Cильный бренднейминг, сильные креативные решения, сильный ассоциативный ряд,
креативный копирайт.
Образование
1998 МГУ- журфак
1995 ГАУ(сейчас назыв ГУУ)- МВА(маркетинг)
1987 МЭИ радиофак
знание ин. языков: английский (базовый), свободно не пишу, не говорю.
Ключевые слова: концепция, креатив, бренд, брендинг, стратегия, нейминг, слоган,
текст, новость, статья, сюжет, письмо, пресс-релиз, контент, копирайт, копирайтер, фриланс, фрилансер, аутсорсинг.