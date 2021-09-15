Дизайнер и фотограф

Меня зовут Настя, мне 20 лет, и я учусь на коммуникационного дизайнера в Вышке, но на протяжении нескольких лет работала в диджитале и в PR, и в моем резюме указаны скорее точки развития в сфере PR. Так вышло, потому что у меня много разных интересов, и, соответственно, сфер, которые их поглощают. Опыт в PR дал мне понимание диджитал рынка и отслеживания современных трендов. Однако сейчас я поняла, что хочу углубиться в профессиональную среду и дизайн, заниматься тем, что мне действительно интересно. Несмотря на то что у меня нет большого опыта в работе графическим дизайнером, я умею очень много всего как в графике, так и в 3D, работаю почти во всех программах Adobe, умею создавать анимацию, верстаю на Readymag и Tilda, создаю объемные штуки в Cinema 4D, 3D Coat и Houdini.

Мое портфолио можно посмотреть тут, а мой стиль работы, творческие дизайны и эстетику я стараюсь отображать в инстаграме. В числе моих выполненных 3D проектов есть обложка подкаста для галереи Issmag, а из последних графических проектов, которые отражают мой стиль, мне понравилось, как я выполнила тестовое задание для бренда the cloudset.