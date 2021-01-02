JavaScript/PHP разработчик | WordPress-специалист

Меня зовут Артемий Кайдаш.

Я — веб-программист: занимаюсь созданием и поддержкой сайтов.

Что я могу сделать для вас:

Создание интернет-магазинов, блогов, сайтов-визиток и сложных веб-приложений

Посадка вёрстки на WordPress;

Создание и редактирование плагинов и шаблонов для WordPress и WooCommerce;

Разработка ботов для Telegram и Viber;

Перенос сайтов с конструкторов LPMotor, Tilda, Wix на WordPress

Парсинг сайтов

Почему стоит выбрать меня?

Более 40 успешных проектов

2 года опыта работы

Бесплатно проконсультирую и помогу составить ТЗ

Вникаю в ваши проблемы и говорю на понятном вам языке

Что я использую?

HTML/CSS Bootstrap SASS/SCSS

PHP WordPress WooCommerce

JavaScript Node.js Express.js Puppeteer



Также веду собственный блог о фрилансе:

https://www.instagram.com/freelance.kitchen/