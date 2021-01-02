kayart

Артём kayart

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
JavaScript/PHP разработчик | WordPress-специалист

Меня зовут Артемий Кайдаш. 

Я — веб-программист: занимаюсь созданием и поддержкой сайтов. 

Что я могу сделать для вас:

  • Создание интернет-магазинов, блогов, сайтов-визиток и сложных веб-приложений
  • Посадка вёрстки на WordPress;
  • Создание и редактирование плагинов и шаблонов для WordPress и WooCommerce;
  • Разработка ботов для Telegram и Viber;
  • Перенос сайтов с конструкторов LPMotor, Tilda, Wix на WordPress
  • Парсинг сайтов
Почему стоит выбрать меня?

  • Более 40 успешных проектов
  • 2 года опыта работы
  • Бесплатно проконсультирую и помогу составить ТЗ
  • Вникаю в ваши проблемы и говорю на понятном вам языке
Что я использую?

  • HTML/CSS
    • Bootstrap
    • SASS/SCSS
  • PHP
    • WordPress
    • WooCommerce
  • JavaScript
    • Node.js
    • Express.js
    • Puppeteer
Также веду собственный блог о фрилансе:

https://www.instagram.com/freelance.kitchen/