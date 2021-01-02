JavaScript/PHP разработчик | WordPress-специалист
Меня зовут Артемий Кайдаш.
Я — веб-программист: занимаюсь созданием и поддержкой сайтов.
Что я могу сделать для вас:
- Создание интернет-магазинов, блогов, сайтов-визиток и сложных веб-приложений
- Посадка вёрстки на WordPress;
- Создание и редактирование плагинов и шаблонов для WordPress и WooCommerce;
- Разработка ботов для Telegram и Viber;
- Перенос сайтов с конструкторов LPMotor, Tilda, Wix на WordPress
- Парсинг сайтов
- Более 40 успешных проектов
- 2 года опыта работы
- Бесплатно проконсультирую и помогу составить ТЗ
- Вникаю в ваши проблемы и говорю на понятном вам языке
- HTML/CSS
- Bootstrap
- SASS/SCSS
- PHP
- WordPress
- WooCommerce
- JavaScript
- Node.js
- Express.js
- Puppeteer