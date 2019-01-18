Разработка одностраничных сайтов

Разрабатываю одностраничные сайты под любые нужды, как с интеграциями платежных систем, активных карт,и форм заявок, так и без них.

Услуги:

-Регистрация на хостинге, получение домена

-Создание сайта визитки

-Создание одностраничных сайтов (Landing page)

-Создание интернет магазинов на основе LP

Могу работать по Вашему ТЗ и без него, учту все ваши пожелания, и воплощу Вашу мечту о собственном сайте или интернет магазине, который уже в первые дни начнет приводить к Вам клиентов.