Пишу по заказу тексты любой сложности

Владею навыками написания интересного текста с визуалом

На любые темы (по предоставленным статьям!)

Могу обработать данные и сделать выводы (цифры, графики, анализ)

Возможны написания текстов на английском языке + перевод

Навыки написания стихов и песен в течение недели с возможностью предоставления старых работ

Владею несложной обработкой фото (замена лиц, фонов и тд)