Пишу по заказу тексты любой сложности
Владею навыками написания интересного текста с визуалом
На любые темы (по предоставленным статьям!)
Могу обработать данные и сделать выводы (цифры, графики, анализ)
Возможны написания текстов на английском языке + перевод
Навыки написания стихов и песен в течение недели с возможностью предоставления старых работ
Владею несложной обработкой фото (замена лиц, фонов и тд)
Действие аккаунта приостановлено!
Стихи, Песни и Проза
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$3/час
от $6от 1 дня
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