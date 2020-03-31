kaysa_kiss

Екатерина kaysa_kiss

 
21 годРоссия/Калининград
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Пишу по заказу тексты любой сложности

Владею навыками написания интересного текста с визуалом

На любые темы (по предоставленным статьям!)

Могу обработать данные и сделать выводы (цифры, графики, анализ)

Возможны написания текстов на английском языке + перевод

Навыки написания стихов и песен в течение недели с возможностью предоставления старых работ

Владею несложной обработкой фото (замена лиц, фонов и тд) 

Портфолио
Стихи, Песни и Проза
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$3/час
от $6от 1 дня
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