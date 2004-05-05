kayun_yulia

Рерайтинг, перевод на другие языки, создание презентаций
Навыки:
- владение английским языком на уровне В2+ (Upper-intermediat)
- опыт преподавания английского языка
- наличие сертификатов с подтверждённым уровнем знания английского
- опыт изучения английского в иностранной школе
- свободное общение с носителем
- профессиональное владение русским и украинским языками
- создание презентаций
- рерайтинг
- написание эссе
- редактирование текстов и презентаций
- набор текстов
- отличные навыки работы в Word, Power Point, Excel
- ответственность
- грамотность
- выполнение в срок
- профессионализм
- скорость
- скрупулёзность
- внимательность
- трудолюбие
- заинтересованность в хорошем результате
- удобная коммуникация (Telegram, Viber, Email)
- вежливость
- компетентность