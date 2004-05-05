kayun_yulia

Юлия Каюн kayun_yulia

 
19 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Рерайтинг, перевод на другие языки, создание презентаций

Навыки:

  • владение английским языком на уровне В2+ (Upper-intermediat)
  • опыт преподавания английского языка
  • наличие сертификатов с подтверждённым уровнем знания английского
  • опыт изучения английского в иностранной школе
  • свободное общение с носителем
  • профессиональное владение русским и украинским языками
  • создание презентаций
  • рерайтинг
  • написание эссе
  • редактирование текстов и презентаций
  • набор текстов
  • отличные навыки работы в Word, Power Point, Excel
Личные качества:
  • ответственность
  • грамотность
  • выполнение в срок
  • профессионализм
  • скорость
  • скрупулёзность
  • внимательность
  • трудолюбие
  • заинтересованность в хорошем результате
  • удобная коммуникация (Telegram, Viber, Email)
  • вежливость
  • компетентность