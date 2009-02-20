kayur

Профессиональных kayur

 
31 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Системное программирование/Прикладное программирование

Опыт разработок:

1. Верхний уровень системы пожаробезопасности Гранит.

2. Система автоматизации электролизного производства Тролль. (Отмечено гос. премией правительства РФ в 2002 г.).

3. MES-система алюминиевого завода.

4. Система управления качеством алюминиевого производства.

5. Система автоматизации обслуживания технических средств и сопровождения информационных услуг "Горком".

Навыки:

Проведение предварительного обследования предметной области.

Проектирование API системы.

Проектирование пользовательского интерфейса.

Разработка ТЗ.

Разработка трехзвенных масштабируемые систем на базе Java-платформы.

J2EE: Servlet, EJB 2.1/3.0, JMS, JavaMail, Struts.

AppServer: JBoss AS 5, Glassfish.

RDBMS: MySql, Microsoft SQL Server, Firebird.

Клиент: Eclipse RCP-платформа, Swing, SWT, Applets, GXT(GWT).

JasperReports + JFreeChart.