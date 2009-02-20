Опыт разработок:
1. Верхний уровень системы пожаробезопасности Гранит.
2. Система автоматизации электролизного производства Тролль. (Отмечено гос. премией правительства РФ в 2002 г.).
3. MES-система алюминиевого завода.
4. Система управления качеством алюминиевого производства.
5. Система автоматизации обслуживания технических средств и сопровождения информационных услуг "Горком".
Навыки:
Проведение предварительного обследования предметной области.
Проектирование API системы.
Проектирование пользовательского интерфейса.
Разработка ТЗ.
Разработка трехзвенных масштабируемые систем на базе Java-платформы.
J2EE: Servlet, EJB 2.1/3.0, JMS, JavaMail, Struts.
AppServer: JBoss AS 5, Glassfish.
RDBMS: MySql, Microsoft SQL Server, Firebird.
Клиент: Eclipse RCP-платформа, Swing, SWT, Applets, GXT(GWT).
JasperReports + JFreeChart.