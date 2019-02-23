Ретушер/Фотограф

Добрый день!

Меня зовут Юлия, я профессионально занимаюсь фотографией (fashion-портреты, travel-фотосессии), а так же качественно ретуширую чужие съемки - как beauty-портрет, так и одежду для каталогов. Пришлите мне Ваше тестовое задание и я Вам покажу, что умею :)