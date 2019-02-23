Ретушер/Фотограф
Добрый день!
Меня зовут Юлия, я профессионально занимаюсь фотографией (fashion-портреты, travel-фотосессии), а так же качественно ретуширую чужие съемки - как beauty-портрет, так и одежду для каталогов. Пришлите мне Ваше тестовое задание и я Вам покажу, что умею :)
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Портфолио
- Обработка портрета48 просмотров
- Look book56 просмотров
- Beauty-портрет55 просмотров
- Каталог76 просмотров
- Portrait57 просмотров
- Fashion-портрет45 просмотров
Обработка фотографий
нет отзывов
$4/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$45/час
от $45от 7 дней
нет рейтинга