kayyulia

Юлия Каюмова kayyulia

 
30 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Ретушер/Фотограф

Добрый день!

Меня зовут Юлия, я профессионально занимаюсь фотографией (fashion-портреты, travel-фотосессии), а так же качественно ретуширую чужие съемки - как beauty-портрет, так и одежду для каталогов. Пришлите мне Ваше тестовое задание и я Вам покажу, что умею :)

Портфолио
Обработка фотографий
нет отзывов
$4/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$45/час
от $45от 7 дней
нет рейтинга