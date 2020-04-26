kazachkamasha25

Копирайтер именно для Вас! Освобожу Ваш текст от множества всевозможных ошибок. Это не только хобби, это ещё и основной род моей деятельности!

Здравствуйте! Я обучаюсь на 3 курсе педагогического института на направлении, прямым образом связанном с филологией и творчеством. Я просто люблю русский язык (и не только его), могу увидеть все его грани и

всю его красоту! Вы пишите текст, который блестяще передаёт Вашу мысль? Но он будет ещё более прекрасен, если будет грамотен орфографически,

пунктуационно (помните, "казнить нельзя помиловать"?). Я Вас уверяю, что справлюсь с этим быстро и качественно)! А если Вы хотите украсить Ваш рассказ красивыми оборотами нашей необъятной речи, то и в этом вопросе я именно тот, кто Вам нужен! Ведь сочинять красочные лаконичные тексты - одно из моих любимых занятий.

Во всём этом имею достаточный опыт) сделаю работу за 30 секунд..29..28..27.. время идёт))