kazarova_xx8

Ксения Азарова kazarova_xx8kazarova_xx8
20 летУкраина/Харцызск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Нарисую портрет и интересные арты. Буду рада сотрудничеству!
Приветствую! Меня зовут Ксения! Я художник. Рисую уже достаточно давно,а идея начать свой фриланс пришла только недавно. Хочу попробовать себя в новой сфере и принести вам хорошие результаты своих работ!
Учусь на граф.дизайнера и изучаю все его компоненты.
Рисую цифровые портреты, арты, иллюстрации, рисунки. Надеюсь на вашу поддержку!