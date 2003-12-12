kazarova_xx8

Нарисую портрет и интересные арты. Буду рада сотрудничеству!

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Приветствую! Меня зовут Ксения! Я художник. Рисую уже достаточно давно,а идея начать свой фриланс пришла только недавно. Хочу попробовать себя в новой сфере и принести вам хорошие результаты своих работ!

Учусь на граф.дизайнера и изучаю все его компоненты.

Рисую цифровые портреты, арты, иллюстрации, рисунки. Надеюсь на вашу поддержку!