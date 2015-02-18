kazback

Казбек kazback

 
27 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Молодой, но креативный специалист.

Опыт работы 1 год.

Специализируюсь на иллюстрировании книг и журналов.

В приоритете работа для скетчистов.

Так же имеется опыт в создании логотипов, персонажей для 2D игр, локаций и меню для игр.

Портфолио
Показать больше работ
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $1000
от 2 дней
нет рейтинга