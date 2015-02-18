Молодой, но креативный специалист.
Опыт работы 1 год.
Специализируюсь на иллюстрировании книг и журналов.
В приоритете работа для скетчистов.
Так же имеется опыт в создании логотипов, персонажей для 2D игр, локаций и меню для игр.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Аватарка для ВК "муж на час" №2 (Эскиз)462 просмотра
- Аватарка для ВК "муж на час" №1 (Эскиз)665 просмотров
- Ghost272 просмотра
- Портрет245 просмотров
- Череп252 просмотра
- Джабрик216 просмотров
- Холодный огонь199 просмотров
- Тот, который смог191 просмотр
- Портрет 4169 просмотров
- Портрет 3143 просмотра
- Логотип ''4 TOWERS''176 просмотров
- Иллюстрация для книги - ''заброшенная мечеть''173 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
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