Молодой, но креативный специалист.

Опыт работы 1 год.

Специализируюсь на иллюстрировании книг и журналов.

В приоритете работа для скетчистов.

Так же имеется опыт в создании логотипов, персонажей для 2D игр, локаций и меню для игр.