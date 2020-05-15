Быстрая разработка баз данных для учета по сложным, нестандартным, часто меняющимся правилам.
Примеры разработанных мною баз данных
- учет инвестиций в страховой компании
- планирование для страховой компании
- персонифицированный материальный учет
- управленческий учет в банке, включая систему контроля расходов
- налоговый учет ценных бумаг, по новым правилам НК
- бэк-офис сделок с векселями
- документооборот юридического отдела
- учет сделок с валютой на ММВБ
Разработка макросов и утилит для продуктов Microsoft Office (опыт работы более 14 лет)
Примеры созданных мною утилит Excel
- автоматическое формирование сложных многоуровневых отчетов по шаблону, настравиваемому пользователем
- автоматизированная проверка больших отчетов, получаемых из сторонних систем
- переработка поступающих извне файлов Excel по настраиваемым пользователем правилам
- а также множество мелких, но полезных макросов
Могу взять на себя написание подробного ТЗ для стороннего разработчика, а также организовать тестирование и приемку результатов.
Имею опыт работы в структурах:
- крупная отечественная ИТ-компания
- банк
- страховая компания
Свободно владею английским языком.