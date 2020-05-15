VBA, Access/SQL, услуги бизнес-аналитика

Быстрая разработка баз данных для учета по сложным, нестандартным, часто меняющимся правилам.

Примеры разработанных мною баз данных

- учет инвестиций в страховой компании

- планирование для страховой компании

- персонифицированный материальный учет

- управленческий учет в банке, включая систему контроля расходов

- налоговый учет ценных бумаг, по новым правилам НК

- бэк-офис сделок с векселями

- документооборот юридического отдела

- учет сделок с валютой на ММВБ

Разработка макросов и утилит для продуктов Microsoft Office (опыт работы более 14 лет)

Примеры созданных мною утилит Excel

- автоматическое формирование сложных многоуровневых отчетов по шаблону, настравиваемому пользователем

- автоматизированная проверка больших отчетов, получаемых из сторонних систем

- переработка поступающих извне файлов Excel по настраиваемым пользователем правилам

- а также множество мелких, но полезных макросов

Могу взять на себя написание подробного ТЗ для стороннего разработчика, а также организовать тестирование и приемку результатов.

Имею опыт работы в структурах:

- крупная отечественная ИТ-компания

- банк

- страховая компания

Свободно владею английским языком.