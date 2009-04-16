Ф.И.О.: Аверьянов Алексей Вадимович

Телефон: 89276054649 (с 8 до 21)

Электронная почта: [email protected]

Другие контакты: ICQ: 237-030-397

Личная информация

Город проживания: Самара

Район проживания: Октябрьский

Образование: Высшее

Дата рождения: 15 июля 1982 г. (26 лет)

Пол: Мужской

Семейное положение: Женат, дети есть

Опыт работы

Период работы: С июня 2007 по настоящее время

Должность: Начальник финансово-аналитического отдела, зам. директора по банковским вопросам (Полная занятость)

В компании: ООО "Лука" (компания в структуре холдинга "21 ВЕК .ltd"), г.Самара

Описание деятельности компании: Производство строительных изделий из металла. Непосредственно обработка алюминиевого профиля (покрас, декорирование, мехобработка и т.д.) и последующая его продажа.

Должностные обязанности: Профессиональные навыки и знания:

• организация и контроль работы сотрудников финансово-аналитического отдела;

• организация финансирования проектов компании: привлечение кредитных ресурсов банков, работа с банками, корректное и четкое ведение кредитного портфеля организации;

• ведение переговоров, взаимодействие с банками;

• ведение переговоров, взаимодействие со страховыми компаниями;

• мониторинг инвестиционных проектов;

• контроль и управление денежными потоками внутри фирмы;

• разработка нормативных регламентов по организации движения денежных средств;

• анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций;

• функционально-стоимостной анализ предприятия;

• финансовое планирование;

• использование и внедрение Системы сбалансированных показателей (ССП)

• работа с управленческой и налоговой отчетностью

• финансирование сотрудников компании

Функциональные обязанности:

Планирование и организация работы с банками, поиск наиболее выгодных источников финансирования и работа с ними, составление финансовых планов, ведение кредитного портфеля фирмы, хорошо отлаженный и четкий документооборот, контроль и управление внутренних потоков денежных средств предприятия. Финансовый анализ, функционально-стоимостной анализ по направления деятельности предприятия, автоматизация универсальной системы ценообразования с последующим анализом цен на продукцию. Инвестиционное проектирование и последующий мониторинг в среде Alt-Invest. Оперативное планирование с использованием ССП и модели DuPont.

Результаты работы и достижения:

Начата работа по новому инвестиционному проекту. Проведен финансовый анализ фирмы за 2006, 2007, 2008 гг. проведен функционально стоимостной анализ за 1 полугодие 2007 года по убыточному направлению предприятия, что в значительной мере привело к снижению излишних затрат компании. Проводилась работа с банками по кредитованию фирмы со 100% положительным решением банков. Начато внедрение Системы сбалансированных показателей (ССП), разработаны и определены зоны ответственности. Проведено оперативное планирование (бюджетирование) при помощи ССП, проанализированы плановые показатели на базе модели DuPont. Налажены устойчивые отношения с крупными банками, что способствует оперативности действий со стороны банка в финансировании проектов и плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству. Заключен корпоративный договор с банком по кредитованию сотрудников предприятия на выгодных условиях.

Период работы: С января 2008 по декабрь 2008

Должность: Директор

В компании: ООО «Торговый Дом Текстиля»

Описание деятельности компании: Оптовая и розничная торговля текстилем для дома, спорта, отдыха, гостиниц, финтес-центров, санаториев, баз отдыха, корпоративное направление и др.

Должностные обязанности: - продвижение товаров и услуг компании;

- организация и планирование визитов к потенциальным конечным потребителям в регионе (фитнес-центры, гостиницы, санатории, дома, базы отдыха и др.);

- составление прогнозов по объёмам продаж;

- анализ конкурентной среды;

- сбор информации о тендерах;

- самостоятельное ведение контрактов;

- поиск корпоративных заказов по логотипному направлению компании;

- финансовое и стратегическое планирование;

- формирование ценовой политики;

- наработка клиентской базы.

Период работы: С ноября 2004 по июнь 2007 года

Должность: Главный специалист управления казначейских операций (Полная занятость)

В компании: ООО "СТС-Центр" (Управляющая компания холдинга "СамараТехСтекло"), г.Самара

Описание деятельности компании: Услуги по управлению холдингом

Должностные обязанности: Профессиональные навыки и знания:

• организация финансирования проектов компании: привлечение кредитных ресурсов банков, работа с банками, корректное и четкое ведение кредитного портфеля организации;

• ведение переговоров, взаимодействие с банками;

• ведение переговоров, взаимодействие со страховыми компаниями;

• мониторинг инвестиционных проектов;

• контроль и управление денежными потоками внутри группы компаний (холдинга);

• разработка нормативных регламентов по организации движения денежных средств;

• анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций;

• работа с управленческой и налоговой отчетностью

Функциональные обязанности:

Планирование и организация работы с банками, поиск наиболее выгодных источников финансирования и работа с ними, составление фин. планов, ведение кредитного портфеля группы компаний, хорошо отлаженный и четкий документооборот, оптимизация залоговой базы, ведение электронной базы «книга залогов», контроль за итоговой бухгалтерской отчетностью, страхование имущества компании, контроль и управление внутренних потоков денежных средств группы компаний (холдинга).

Результаты работы и достижения:

Проведена работа по финансированию пяти крупных инвестиционных проектов, по которым получены положительные решения кредитных комитетов банков, в том числе иностранных. Проведен мониторинг данных проектов с положительным результатом. Проводилась работа с большим количеством банков по кредитованию фирм группы компаний (холдинга) с 90% положительных решений банков. Разработана сводная система контроля свободных денежных средств центров прибыли, разработаны и определены зоны ответственности. Оптимизирована система залоговой базы компании. Отлажена постоянная работа и благотворное сотрудничество со страховыми и оценочными компаниями, влияющее на систему скидок в пользу группы компаний (холдинга). Разработана электронная база отслеживания документооборота. Налажены устойчивые отношения с крупными, как московскими, так и местными банками, что способствует оперативности действий со стороны банка в финансировании проектов и плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству. Произведено рефинансирование наиболее дорогой кредитной массы холдинга в банки с наиболее низкой процентной ставкой, что привело к экономии значительному денежных средств и снижению затрат по проектам компании.

Образование

Учебное заведение: Самарский государственный технический университет (Самара)

Дата окончания: Июнь 2004 года

Факультет: Автоматики и информационных технологий

Специальность: Информационные технологии в экономике

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Базовый

Компьютерные навыки: MS Office, Internet, электронная почта, Alt-Invest, Project Expert, MS Project, 1С Предприятие.

Дополнительная информация

Наличие водительских прав:

Наличие автомобиля: Категория B

Chevrolet Lacetti

Рекомендации и ссылки: Бурин Алексей Александрович, директор Управляющей компании ГК «Самаратехстекло», тел: 8-902-292-67-02 (моб.).

Филатов Александр Сергеевич, бывший финансовый директор компании ГК «Самаратехстекло», тел.:8-902-374-11-75

Мишин Сергей Анатольевич, исполнительный директор ООО "Лука", тел: 8-902-371-69-27 (моб.)

Дополнительные сведения: ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Досконально вникаю в дело, которым занимаюсь. Настойчив в достижении поставленных целей. Умею быстро принимать четкие, комплексные решения, проявляю деловую инициативу. Готов брать на себя и нести ответственность за достижение результата. Оптимист, не унываю ни при каких обстоятельствах. С людьми общаюсь демократично, на близкой психологической дистанции. Настроен на положительное отношение и дружелюбное общение. Ценю надежных, проверенных временем друзей. Активен в экстремальных ситуациях, умею постоять за себя.

Занятия в свободное время: Чтение, отдых на природе, плавание, видео- и фото-съемка, изучение финансового рынка.