kaznikolas

Доброго времени суток, меня зовут Николай. Самообразование: Курсы в интернете, видеокурсы, книги, документация, форумы, статьи... Созданием сайтов зан

Выполняю верстку и программирование сайтов. Добавляю весь необходимый функционал на сайт. Делаю адаптивную верстку на Bootstrap, таким образом Ваш сайт будет отлично выглядеть на всех устройствах.

Цена индивидуальна для каждого проекта, в зависимости от сложности и объема работы. Хотите узнать примерную цену? - напишите мне, и мы все обсудим.

Мои знания: HTML/CSS (Bootstrap) верстка. Программирование на PHP (Laravel), JavaScript (jQuery), SQL(Базы данных), Git(Система контроля версий).

Создаю сайты на фреймворке Laravel