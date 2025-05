Переводчик с/на Английский/Испанский/Русский/Украинский, редактор, копирайтер

My purpose is to do a job which would bring me moral as well as material satisfaction. I am good at languages (English, Spanish, Russian, Ukrainian) and I am able and willing to learn. As far as I am concerned, I can find a common ground with people of different ages and areas of occupation.

Моя цель - это работа, которая приносит как моральное, так и материальное удовлетворение. Я профессиональный переводчик с/на Английский, Испанский, Русский, Украинский. Я могу и хочу учить что-то новое. С моей точки зрения, я легко схожусь с людьми разных возрастов и специальностей.