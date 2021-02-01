Kobay Software

Çok iyi derecede HTML, CSS, Javascript, JQuery, Python, Django, Php, Asp.net Mvc, Skeleton vb. CSS kursları ve SASS - LESS ön bilgisayarlarında hakim Photoshop, Visual Studio programlarını ileri seviyede kullanabilen, Modern Web ara yüzleri, yaratıcı banner ve benzeri interaktif uygulamaları tasarlayıp üretebilen. Tasarım yetenek gelişmiş, görsel algısı yüksek, Farklı tarayıcı ve mobil tecrübeli, Duyarlı tasarım, kullanıcı deneyimi tasarımı ve SEO bilgisi sahibi, Yazılımcılara destek düşük ASP.NET ya da benzeri sunucu teknolojileri ile ilgili bilgi yeni teknolojileri takip eden, kendini geliştirmeye açık, Sorumluluk sahibi , takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri yüksek ekip arkadaşlarımızla hizmetteyiz. Saygılarımla KOBAY SOFT 0 (312) 514 70 01-0 (552) 314 70 53

Kobay Soft olarak siz değerli müşterilerimiz ile çalışmaktan mutluluk duyarız. Sizlerle çalışmalarımızı online araştırmalarla ve iletişim sağlamamız ile resmi sözleşmeler imzalanarak tarihler arasında projenizi teslim edeceğiz ve göstereceğiz görüşmelerimiz ile sizlerle iş dostluğumuzu genişletmek ve mutlu müşteri portföyümüze sizlerle ekleyerek gezerek ailemizin içinde sizdan mutluluk duyarız. Kobay Yumuşak ﻿