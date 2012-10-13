Образование: среднее
Общеобразовательная средняя школа № 78
Устьянский район, Архангельская область, Россия
Диплом об окончании 8 классов 1979 - 1987
Общеобразовательная средняя школа № 13
г. Кишинёва Диплом об окончании 11 классов 1987 – 1989
Дополнительное образование: специальное
Квалификация: Чертёжник-конструктор
Учебное заведение: Межшкольный учебно-производственный комбинат №1 г. Кишинёва от Министерства Просвещения Молдавской ССР
Год получения: 1989
Образование: высшее
Государственный университет
имени Алеко Руссо, г. Бельцы
Факультет иностранных языков Диплом 1989 – 1994
Языки: русский, латинский, немецкий, румынский и английский языки.
Производственная практика:
переводчик красного креста в Бельцах (немецкий-румынский-русский) (1993 – 1994)
Повышение квалификации, сертификаты и дипломы
Квалификация: Введение в Майкрософт Офис
Учебное заведение: Немецкая компания "Datey Eyrich" GmbH
Год получения: 1994
Название курса (экзамена): Введение в Microsoft Office
Квалификация: Коммуникация; маркетинг; управление персоналом; организация, управление и мотивация; счетоводство; финансирование.
Учебное заведение: Экономическая торгово-промышленная палата Австрии, город Вена
Год получения: 1996
Квалификация: Маркетинг
Учебное заведение: Министерство внутренних дел Австрии
Год получения: 2008
Название курса (экзамена): «Маркетинг как стратегический инструмент» в рамках австрийского проекта «Полицейское сотрудничество в борьбе трафиком людей, трафиком мигрантов и с нелегальной миграцией».
Квалификация: Анализ данных в расследовании уголовных дел
Учебное заведение: Министерство внутренних дел Австрии
Год получения: 2009
Название курса (экзамена): «Анализ данных в расследовании уголовных дел» в рамках австрийского проекта «Полицейское сотрудничество в борьбе трафиком людей, трафиком мигрантов и с нелегальной миграцией».
Квалификация: Проект-Менеджмент
Учебное заведение: Министерство внутренних дел Австрии
Год получения: 2009
Название курса (экзамена): «Проект-менеджмент» в рамках австрийского проекта «Полицейское сотрудничество в борьбе трафиком людей, трафиком мигрантов и с нелегальной миграцией».
Профессиональная практика
1. Практика в качестве переводчика немецкого языка на скорой помощи города Бельцы с Немецким Красным Крестом города Лейпцига
2. Немецкая компания «Немецкое общество по техническому сотрудничеству» (GTZ) 1994-1995. Серетарь-референт проекта.
3. Австрийская компания CARINTHIA, GOLDECK TEXTIL GMBH, Seebacher Strasse 11-13, 9871 Seeboden / Austria. Годы работы: 1995 – 2004. Делопроизводитель.
4. Совместное молдавско-немецкое предприятие "Био Компондж Рaпс" ООО, с декабря 2004 по настоящее время.
Должность: Офис-менеджер, делопроизводство, сетевое администрирование, переводчик немецкого языка.
Опыт работы
1. Устные и письменные переводы немецкий-русский-немецкий; румынский-русский; румынкий-немецкий на любую тематику;
2. Делопроизводство (17-летний опыт работы, с 1994 года)‚ работа с документами (25-летний опыт работы), участие в переговорах;
3. Работа на компьютере‚ сети‚ переустановка операционных систем и программ; сетевое администрирование;
4. Вождение автомобиля (с 1993 года);
5. Сопровождение делегаций (25-летний опыт работы), профессиональный гид на немецком и русском языках по Молдове, сопровождение делегаций так же на собственном бусе в Молдове (имею водительские права B, C, D, E и опыт вождения с 1993 года);
А так же:
работал в технических и коммерческих организациях, на переводческие компании в Кишинёве и в Германии (любая тематика), были поездки за границу (преимущественно в Германию и Австрию), имею опыт работы на компьютере в программах Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PhotoShop, Outlook, Outlook Express, The Bat, SoundForge и многие другие программы, брал на себя функции сетевого администратора (переустановка операционных систем и программ, настройка сетей).
Дипломы и сертификаты
• Свидетельство о присвоении квалификации чертёжника-конструктора
• Диплом преподавателя школы немецкого и английского языков
• Сертификат немецкой фирмы DATEY EYRICH GmbH об окончании обучения MS Office и успешной сдаче экзаменов (1994)
• Диплом об окончании курсов теоретического и практического менеджмента, включая коммуникацию, маркетинг, управление персоналом, организацию, управление и мотивацию, счетоводство и финансирование, выданный Экономической Палатой Австрии / WiFi (1998)
• Сертификат о регистрации ИП в республике Молдова
• Водительские права (категории В, С, D, Е)
• Сертификат участия в семинаре «Проект-менеджмент», выданный министерством внутренних дел Австрии в рамках австрийского проекта «Полицейское сотрудничество в борьбе c трафиком людей, трафиком мигрантов и с нелегальной миграцией» 2009 г.
• Сертификат участия в семинаре «Маркетинг как инструмент стратегии», выданный министерством внутренних дел Австрии в рамках австрийского проекта «Полицейское сотрудничество в борьбе c трафиком людей, трафиком мигрантов и с нелегальной миграцией» 2008 г.
• Сертификат участия в семинаре «Анализ данных в расследовании уголовных дел», выданный министерством внутренних дел Австрии в рамках австрийского проекта «Полицейское сотрудничество в борьбе c трафиком людей, трафиком мигрантов и с нелегальной миграцией» 2009 г.
О себе:
Без вредных привычек, честный, порядочный, ответственный;
Уверенный пользователь PC и водитель;
Имеются открытые визы на Европу и США на 9 лет;
Ожидаемый оклад: согласно штатному расписанию.