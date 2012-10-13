Переводчик немецкого языка, гид, офис-менеджер, делопроизводитель, шофёр !

Образование: среднее

Общеобразовательная средняя школа № 78

Устьянский район, Архангельская область, Россия

Диплом об окончании 8 классов 1979 - 1987

Общеобразовательная средняя школа № 13

г. Кишинёва Диплом об окончании 11 классов 1987 – 1989

Дополнительное образование: специальное

Квалификация: Чертёжник-конструктор

Учебное заведение: Межшкольный учебно-производственный комбинат №1 г. Кишинёва от Министерства Просвещения Молдавской ССР

Год получения: 1989

Образование: высшее

Государственный университет

имени Алеко Руссо, г. Бельцы

Факультет иностранных языков Диплом 1989 – 1994

Языки: русский, латинский, немецкий, румынский и английский языки.

Производственная практика:

переводчик красного креста в Бельцах (немецкий-румынский-русский) (1993 – 1994)

Повышение квалификации, сертификаты и дипломы

Квалификация: Введение в Майкрософт Офис

Учебное заведение: Немецкая компания "Datey Eyrich" GmbH

Год получения: 1994

Название курса (экзамена): Введение в Microsoft Office

Квалификация: Коммуникация; маркетинг; управление персоналом; организация, управление и мотивация; счетоводство; финансирование.

Учебное заведение: Экономическая торгово-промышленная палата Австрии, город Вена

Год получения: 1996

Квалификация: Маркетинг

Учебное заведение: Министерство внутренних дел Австрии

Год получения: 2008

Название курса (экзамена): «Маркетинг как стратегический инструмент» в рамках австрийского проекта «Полицейское сотрудничество в борьбе трафиком людей, трафиком мигрантов и с нелегальной миграцией».

Квалификация: Анализ данных в расследовании уголовных дел

Учебное заведение: Министерство внутренних дел Австрии

Год получения: 2009

Название курса (экзамена): «Анализ данных в расследовании уголовных дел» в рамках австрийского проекта «Полицейское сотрудничество в борьбе трафиком людей, трафиком мигрантов и с нелегальной миграцией».

Квалификация: Проект-Менеджмент

Учебное заведение: Министерство внутренних дел Австрии

Год получения: 2009

Название курса (экзамена): «Проект-менеджмент» в рамках австрийского проекта «Полицейское сотрудничество в борьбе трафиком людей, трафиком мигрантов и с нелегальной миграцией».

Профессиональная практика

1. Практика в качестве переводчика немецкого языка на скорой помощи города Бельцы с Немецким Красным Крестом города Лейпцига

2. Немецкая компания «Немецкое общество по техническому сотрудничеству» (GTZ) 1994-1995. Серетарь-референт проекта.

3. Австрийская компания CARINTHIA, GOLDECK TEXTIL GMBH, Seebacher Strasse 11-13, 9871 Seeboden / Austria. Годы работы: 1995 – 2004. Делопроизводитель.

4. Совместное молдавско-немецкое предприятие "Био Компондж Рaпс" ООО, с декабря 2004 по настоящее время.

Должность: Офис-менеджер, делопроизводство, сетевое администрирование, переводчик немецкого языка.

Опыт работы

1. Устные и письменные переводы немецкий-русский-немецкий; румынский-русский; румынкий-немецкий на любую тематику;

2. Делопроизводство (17-летний опыт работы, с 1994 года)‚ работа с документами (25-летний опыт работы), участие в переговорах;

3. Работа на компьютере‚ сети‚ переустановка операционных систем и программ; сетевое администрирование;

4. Вождение автомобиля (с 1993 года);

5. Сопровождение делегаций (25-летний опыт работы), профессиональный гид на немецком и русском языках по Молдове, сопровождение делегаций так же на собственном бусе в Молдове (имею водительские права B, C, D, E и опыт вождения с 1993 года);

А так же:

работал в технических и коммерческих организациях, на переводческие компании в Кишинёве и в Германии (любая тематика), были поездки за границу (преимущественно в Германию и Австрию), имею опыт работы на компьютере в программах Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PhotoShop, Outlook, Outlook Express, The Bat, SoundForge и многие другие программы, брал на себя функции сетевого администратора (переустановка операционных систем и программ, настройка сетей).

Дипломы и сертификаты

• Свидетельство о присвоении квалификации чертёжника-конструктора

• Диплом преподавателя школы немецкого и английского языков

• Сертификат немецкой фирмы DATEY EYRICH GmbH об окончании обучения MS Office и успешной сдаче экзаменов (1994)

• Диплом об окончании курсов теоретического и практического менеджмента, включая коммуникацию, маркетинг, управление персоналом, организацию, управление и мотивацию, счетоводство и финансирование, выданный Экономической Палатой Австрии / WiFi (1998)

• Сертификат о регистрации ИП в республике Молдова

• Водительские права (категории В, С, D, Е)

• Сертификат участия в семинаре «Проект-менеджмент», выданный министерством внутренних дел Австрии в рамках австрийского проекта «Полицейское сотрудничество в борьбе c трафиком людей, трафиком мигрантов и с нелегальной миграцией» 2009 г.

• Сертификат участия в семинаре «Маркетинг как инструмент стратегии», выданный министерством внутренних дел Австрии в рамках австрийского проекта «Полицейское сотрудничество в борьбе c трафиком людей, трафиком мигрантов и с нелегальной миграцией» 2008 г.

• Сертификат участия в семинаре «Анализ данных в расследовании уголовных дел», выданный министерством внутренних дел Австрии в рамках австрийского проекта «Полицейское сотрудничество в борьбе c трафиком людей, трафиком мигрантов и с нелегальной миграцией» 2009 г.

О себе:

Без вредных привычек, честный, порядочный, ответственный;

Уверенный пользователь PC и водитель;

Имеются открытые визы на Европу и США на 9 лет;

Ожидаемый оклад: согласно штатному расписанию.