Художник, linux инженер

Колтаков Андрей Викторович

31 год (1 октября 1981)Мужской полКострома, готов к переездуГотов к командировкам

+7 920 3882187

[email protected] желаемый способ связи

Желаемая должность и зарплата

системный администратор

20 000 руб.

Информационные технологии, интернет, телеком

Передача данных и доступ в интернет

Системный администратор

Инженер

Полная занятость, Полный день

Образование

2003

Пензенский государственный университет, Пенза

экономики и управления/внешнеэкономическая деятельность, ВЭД/специалист

Знание языков

Русский — родной

Английский — могу проходить интервью

Немецкий — базовые знания

Повышение квалификации, курсы

2011

Основы сети и операционных систем

Курсы "Специалист" при МГТУ им Баумана, Сертификат

2008

Система документооборота Летограф

Летограф, Сертификат

Опыт работы 4 года 9 месяцев

Март 2013 — по настоящее время (6 месяцев)

ТМК "Офисные системы" (Кострома) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Инженер АТС

Настройка, монтаж и техническое сопровождени цифровых атс на базе Asterisk, шлюзов cisco.

Март 2012 — по настоящее время (1 год 6 месяцев)

Фрилансер (Костромская область) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Системный администратор

Обслуживание активного оборудования, техническое обслуживание компьютеров и серверов на базе GNU/Linux, Unix.

Январь 2012 — Февраль 2012 (2 месяца)

Linuxcenter.ru, Mandriva.ru, wimaxstore.ru (Москва, linuxcenter.ru, http://mandriva.ru, wimaxstore.ru) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Системный администратор

Обслуживание активного оборудования, разработка ПО для активного оборудования, техническое обслуживание компьютеров и серверов на базе GNU/Linux, Unix. Установка и настройка ПО Китеж (Linux Mandriva + RHEL + 1С). Продажа роутеров юр и физ лицам. Техническая поддержка роутеров. Создание прошивок для сетей wimax и lte (yota, comstar) и работа с устранением багов прошивок.

Ноябрь 2011 — Январь 2012 (3 месяца)

ООО Сказка (Москва, www.kor.ru) — Шоу-бизнес/развлечения/игорный бизнес

Системный администратор

Администрирование парка сервиров (Windows Server 2008, GNU/Linux, FreeBSD 8.1) и десктопов (Mac OS, Windows XP, Windows 7, Ubuntu). Удаленое администрирование сервера игры "Королевство" (http://www.kor.ru).

Март 2011 — Октябрь 2011 (8 месяцев)

ООО ТехМаркет Сеть (Москва) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Системный администратор

Подключение абонентов к районной сети Internet, решение проблем пользователей связанных с доступом к сети, поддержка серверов компании (GNU/Linux, FreeBSD), поддержка активного оборудования (Cisco 2600, HP2524, SSR...), (составление документации по сети, управление монтажниками при подключении нового абонента), поддержка сайта, решение проблем сети офиса. Районная сеть более 4500 абонентов, более 10 серверов, более 100 единиц активного оборудования.

Февраль 2010 — Февраль 2011 (1 год 1 месяц)

НПО Тепловизор (Москва, www.teplovizor.ru/) — Приборостроение/радиоэлектроника

Инженер КИПиА

Пуско-наладочные работы АСУТП, ремонт оборудования. Работа с микрокомпьютерами на базе чипов Atmel (Angstrom и Linux Embedded) - прошивка, ремонт, настройка.

Октябрь 2008 — Ноябрь 2009 (1 год 2 месяца)

ЗАО РТА -Техноинжиниринг (Москва) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Системный администратор

Решение проблем пользователей, техническое сопровождение 150 компьютеров и 6 серверов (5 - Windows Server 2003 и 1 - FreeBSD + ComunigatePro), 5 единиц активного оборудования (Cisco, HP), Телефония Avaya и Panasonic. Поддержка работоспособности локальной вычислительной сети, переезды офисов.

Ключевые навыки

Общее: знание компьютерного железа и операционных систем на уровне системного администратора, умение составить ТЗ, провести IT аудит, составить карту и логику сети, ведение документации по сети, умение и желание читать документацию, способен быстро и самостоятельно обучаться, внимателен к деталям и аккуратен, умение работать с людьми, коммуникабелен. Есть опыт поднятия и настройки сети с нуля и переезда уже функционирующей сети, а так же создания сети дополнительных офисов компании, администрирования районной сети из более чем 4000 абонентов, поднятие игровых серверов.

Windows (пользователь с 2003 года, администрирование сетей с 2007): опыт администрирования линейки операционных систем - Windows 95, 98, 2000, xp, vista, Windows 7, Windows 2003 и 2008 server. Опыт администрирования следующих программных продуктов и служб - DNS, DHCP, AD, WSUS, IIS, ms tmg 2010 forefront, MS System Center Essentials 2007, MS Sharepoint,

система виртуализации Virtual PC, Терминал сервер под windows 2003 и Citrix и клиентами на базе Windows CE 5.0, знание наиболее распространенного ПО для работы с интернет под Windows, MSSQL 2000, знание о работе наиболее используемых интернет-сервисов (POP3, IMAP4, SMTP, HTTP, DNS, FTP).

*Nix (пользователь с 2007, администрирование с 2007) : опыт администрирования следующих операционных систем - ClarkConnect, Ubuntu Server 8.6.4 и Ubuntu Server 9.4.0 (OpenLDAP, Samba, DNS, DHCP, LAMP), Nowell SuSe Enterprise Linux 11, Red Hat 5 Server, FreeNAS (Free BSD 6), FreeBSD 7.0, Gentoo, Arch, Debian, CentOS, Amiga OS, Mac OS 10.5. и 10.4, системы виртуализации Qemu+KVM, Virtual Box, знание наиболее распространенного ПО для работы с интернет под Mac OS и *.nix (web, mail, news), хорошие навыки работы в shell, навыки настройки Apache, MySQL. Опыт администрирования следующих интернет-сервисов (POP3, IMAP4, SMTP, HTTP, DNS, FTP), систем мониторинга сети Nagios, Zenmap, Zabbixs, Pandora FMS. Обслуживание сервиса билинга - UTM5. Поднятие игровых серверов Perfect World на связке Ubuntu Linux (Lamp), Tomcat, iweb.

Встраиваемые системы (с 2010) Linux Embedded, Angstrom, Open-WRT. Установка прошивок на активное оборудование (роутеры dlink). Сборка операционных систем из исходников. Bitbake, gcc, g++, autotools, autoconf, компиляция ядра из исходников.

Активное оборудование: имеется опыт обслуживания следующего оборудования - cisco (2950, 2960, 3550, pix501, pix 515, 2600), D-Link (DES 1008, 1016, 1024), HP 2524 систем бесперебойного питания APC, N-Power.

Другое программное обеспечение: Adobe Photoshop, TVP Animation, Corel Draw, Кредитный Инспектор Сбербанка РФ, Юнисаб, 1С 7.7, почтовый сервер CommuniGate, система шифрования pgp desktop 9, система виртуализации Vmware, система документооборота Летограф, базовые навыки работы с html/css, администрирование цмс Joomla, E107, UTM5, Drupal, телефонные станции Panasonic, Avaya, Asterisk + FreePBX (Elastix и аналоги), Askozia 2.2.2CFE, системы видеонаблюдения на avreg 5.5, системы автоматизации на linuxmce 8.10.

SEO, контент менеджмент, администрирование сайтов, yandex-direct.

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия, США

Почтовый адрес: 156007, Россия, Кострома, 5-я рабочая ул., д. 19/24, кв 1.

Желательное время в пути до работы: Не имеет значения