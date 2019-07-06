Специалист по контекстной рекламе

Привет! Меня зовут Денис. Я занимаюсь настройкой контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Ads. А еще я работаю с такими рекламными площадками как Вконтакте, Facebook и MyTagret.

В этой сфере уже работаю более 4 лет. Этого времени более чем достаточно, чтобы знать все рекламные инструменты наизусть. В данный момент работаю маркетологом в сервисе по продаже недвижимости - Domoos.ru. Имеется опыт работы в разных нишах: недвижимость, автомобили, тату, образование. Также имеется опыт арбитража трафика в партнерских сетях: Admitad, Saleads и другие. Сферы: кредиты, микрозаймы, страхование, каршеринг.

Увы, а может и к счастью, не имею опыта работы на фрилансе, ибо всегда работал в команде, как на аутсорсе, так и в офисе. Готов развиваться и расти как специалист. Если у вас есть интересный проект, обязательно напишите мне. Я с радостью рассмотрю любые предложение и бесплатно проконсультирую!