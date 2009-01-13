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Я предлагаю Вам качество и высокий уровень работ, гибкую ценовую политику, ответственность и соблюдение всех договоренностей. Для меня огромное значение имеет Ваше мнение и взаимопонимание в процессе работы - все замечания и пожелания будут учтены и Вы непременно останетесь довольны результатом.

пхах)) Работаю со флеш проектами, предлогаю свои услуги только по своим силам, т.е. если вы согласитесь на мои услуги то, то что я должен сделать я обязательно сделаю.

Стаж работы во флеше: 2 года

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