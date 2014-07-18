Качественные тексты и графика для сайтов, продвижение в соцсетях.

Бывший журналист/редактор с более чем 15-летним стажем работы в ведущих глянцевых изданиях и онлайн; профессиональный переводчик с/на английский.

Крайние 5 лет профессионально занимаюсь контентом для веб-ресурсов и продвижением в соцсетях. Работаю с различными CMS, есть команда копирайтеров/рерайтеров, с которой можем браться за большие объемы работ. Большой опыт ведения сообществ и рекламного продвижения в соцсетях.

Стоимость рерайта/копирайта - $2-10 за 1 тыс. знаков (в зависимости от уровня сложности и объема). Комплексный комьюнити-менеджмент в соцсетях - от $100 в месяц. Гибкая система скидок при долговременном сотрудничестве.