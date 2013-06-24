keastar

Елена Крапивная keastar

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

zveno
Данил 
44 года
21 год в сервисе
Был
5 лет назад
$35
7 баллов
12 лет назад
Баннер по продаже автодисков
Не подкована во флеше с технической точки зрения. Пришлось самим немного доделовать.
Лоялен к исполнителю. Оперативная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв