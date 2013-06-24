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Елена Крапивная
keastar
keastar
39 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Была
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Данил
zveno
44 года
21 год в сервисе
Был
5 лет назад
16 отзывов
$35
7 баллов
12 лет назад
Баннер по продаже автодисков
Не подкована во флеше с технической точки зрения. Пришлось самим немного доделовать.
Лоялен к исполнителю. Оперативная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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