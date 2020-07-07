Фотограф

Снимаю людей, еду, мероприятия, интерьерку, ювелирку и многое другое. В различных местах и заведениях. Поснимал во множестве фотостудий города. В 2015 году основал студию фото и видео решений "Фаршированный перец"

Служебные обязанности: поиск клиентов, ведение переговоров, составление коммерческого предложения, ведение длительных проектов, отбор персонала, фото и видео съемка. Профессиональные навыки: Фотосъемка - цифровая, аналоговая всех форматов в т.ч. художественная фотосъемка. Видеосъемка - цифровая, в т. ч. с использованием хромакея. Обработка фото и видео материалов в Adobe Ps, Pr, Ae, Lr, Ai, Id. Проведение формально-стилистического анализа объектов изобразительного искусства и ДПИ.

kozhevinevgenii.tumblr.com - немного картинок из портфолио.