kedr_zp

Дмитрий kedr_zp

 
40 летУкраина/Запорожье
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
vronskaya
Вера 
73 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Доработать сайт-визитку на Джумле
Очень благодарна за оперативно проведенную работу! Большинство фрилансеров ни сроки не соблюдают, ни в ТЗ не вчитываются и делают дурную работу... Да и консультируют нехотя. Дмитрий был всегда на связи, всю работу оперативно выполнил согласно ТЗ, очень приятно было работать. В следующий раз в первую очередь обращусь именно к нему.
Все супер!
Ответный отзыв
habovskay
Людмила 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Сайт для оптовой и розничной продажи часов
Очень приятно было работать с Дмитрием, утвердила не внося изменений. Со сроками и с поставленной задачей Дмитрий справился вполне. Цена и качество подталкивают на дальнейшую работу с ним!
Таких заказчиков как Людмила 1 на миллион, всегда четко ставит цели, вовремя исправляет. Оплата всегда вовремя без задержек. Советую всем!!!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $100
от 2 дней
#305
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
от 21 дня
#1655
Интернет-магазины
нет отзывов
от $250
от 5 дней
#2417