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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Очень благодарна за оперативно проведенную работу! Большинство фрилансеров ни сроки не соблюдают, ни в ТЗ не вчитываются и делают дурную работу... Да и консультируют нехотя. Дмитрий был всегда на связи, всю работу оперативно выполнил согласно ТЗ, очень приятно было работать. В следующий раз в первую очередь обращусь именно к нему.
Ответный отзыв
Все супер!
$200
10 баллов
13 лет назад
Очень приятно было работать с Дмитрием, утвердила не внося изменений. Со сроками и с поставленной задачей Дмитрий справился вполне. Цена и качество подталкивают на дальнейшую работу с ним!
Ответный отзыв
Таких заказчиков как Людмила 1 на миллион, всегда четко ставит цели, вовремя исправляет. Оплата всегда вовремя без задержек. Советую всем!!!
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