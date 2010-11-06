Очень благодарна за оперативно проведенную работу! Большинство фрилансеров ни сроки не соблюдают, ни в ТЗ не вчитываются и делают дурную работу... Да и консультируют нехотя. Дмитрий был всегда на связи, всю работу оперативно выполнил согласно ТЗ, очень приятно было работать. В следующий раз в первую очередь обращусь именно к нему.