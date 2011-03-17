keepitreal

Кнутов keepitreal

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нарисовать баннер

    $70

    Необходимо нарисовать баннер для проекта "Театр Простодушных". Выглядеть должен следующим образом: Логотип - Название проекта (Театр Простодушных) - анонс мероприятия(вышлю инфу отдельно)-фотография - анонс мероприятия - фотография. Тех. ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад