keepworking

Что же должно Вас во мне заинтересовать ?

Вкратце о себе : обучаюсь в Институте журналистики имени Шевченко, имею огромный послужной список работы в сфере написания статей - рерайтинга и копирайтинга, владею собственным слогом письма, имею нестандартное представление о решении заурядных проблем, представляю также собой человека, умеющего пользоваться программами монтажа, располагаю хорошими навыками рисования и дизайна, также сочиняю стихи и представляю их на вечерах поэтики в своём городе.

Всегда готова принять ваш заказ и сделать работу качественно.