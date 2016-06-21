2D-художник, иллюстратор, дизайнер
Добрый день!
Я 2D художник., дизайнер. Имею опыт разработки графики, анимации, элементов интерфейса и промо-материалов для мобильных игр. Я также имею опыт работы в рекламном агентстве: разработка полиграфической и рекламной продукции, создание иллюстраций.
Моё портфолио можно посмотреть на сайте: www.coroflot.com/kefir,
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Портфолио
- Big Bada Boom145 просмотров
- Жираф103 просмотра
- Русалочка121 просмотр
- Гадалка124 просмотра
- Снайпер107 просмотров
- Монстры159 просмотров
- Монстры130 просмотров
- Стратегия. Карта уровней102 просмотра
- Стратегия124 просмотра
- Стратегия103 просмотра
- President clicker hero111 просмотров
- President clicker hero104 просмотра