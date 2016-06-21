2D-художник, иллюстратор, дизайнер

Добрый день!

Я 2D художник., дизайнер. Имею опыт разработки графики, анимации, элементов интерфейса и промо-материалов для мобильных игр. Я также имею опыт работы в рекламном агентстве: разработка полиграфической и рекламной продукции, создание иллюстраций.

Моё портфолио можно посмотреть на сайте: www.coroflot.com/kefir,