На примере приложенных скриншотов необходимо разработать цветовую схему для окна (фон, элементы и т.д.). Иконки, может быть какие то градиенты и т.д. Чтобы окно в целом выглядело современно и привлекательно, при этом не теряло функциональной простоты.
- Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо сделать верстку сайта по макету - сложность как для http://us.battle.net/sc2/en/ верстка должна работать на IE 7, firefox, chrome, opera. Сайт должен быть рассчитан на рабочую ширину экрана 1280 пикселей. Должно быть предусмотрено корректное масштабирование под большие разрешения.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать макет визитки в cdr. На основе рекламного рисунка MERI_POP.jpg, цвет платья Мэри П. сделать как на рисунке-логотипе marypoppins.gif, фиолетовые звездочки сделать в цвет платья. Шрифты подобрать под стиль. Цвет фона можно подобрать на ваше усмотрение ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать верстку xhtml. Должно корректно отображаться на Siemens SL75, SonyEricsson K510i, Nokia S40, Samsung D820.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад