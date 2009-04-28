keiko

Igor Kolpakov keiko

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать дизайн приложения

    На примере приложенных скриншотов необходимо разработать цветовую схему для окна (фон, элементы и т.д.). Иконки, может быть какие то градиенты и т.д. Чтобы окно в целом выглядело современно и привлекательно, при этом не теряло функциональной простоты.

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    Необходимо сделать верстку сайта по макету - сложность как для http://us.battle.net/sc2/en/ верстка должна работать на IE 7, firefox, chrome, opera. Сайт должен быть рассчитан на рабочую ширину экрана 1280 пикселей. Должно быть предусмотрено корректное масштабирование под большие разрешения.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать макет визитки

    Необходимо сделать макет визитки в cdr. На основе рекламного рисунка MERI_POP.jpg, цвет платья Мэри П. сделать как на рисунке-логотипе marypoppins.gif, фиолетовые звездочки сделать в цвет платья. Шрифты подобрать под стиль. Цвет фона можно подобрать на ваше усмотрение ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка wap сайта

    Необходимо сделать верстку xhtml. Должно корректно отображаться на Siemens SL75, SonyEricsson K510i, Nokia S40, Samsung D820.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад