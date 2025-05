Цель:

Устроиться на интересную удаленную работу с достойной оплатой и перспективой развиваться далее и усовершенствовать свои навыки в сфере иностранных языков.

Образование:

2008-2013 – Винницкий государственный педагогический университет.

Специальность: «Преподаватель английского и немецкого языка и зарубежной литературы»

Диплом магистра с отличием.

Опыт работы и полученные профессиональные навыки (практика):

Профессиональные навыки получаю, преподавая английский и немецкий в школе с сентября 2013 года. Имею опыт работы фрилансера на сайте 4writers.net, пишу эссе и научные работы студентам.

Дополнительные навыки и интересы.

Английский язык – высокий уровень (свободно разговариваю, перевожу тексты, пишу работы);

Немецкий язык – средний уровень (перевожу тексты)

Имею навыки работы в основных программах ПК.

Пример перевода:

Тысяча уникальных туристических квестов ждет Вас во всех уголках земного шара. Выбирайте город, загружайте список потрясающих задач для исследования местной культуры, истории и образа жизни и отправляйтесь на поиски приключений!

Какому бытовому прибору молятся южнокорейские хозяюшки? В какой флорентийской лавке бесплатно разливают Пино Блан? Любимые заведения местных жителей, неведомые туристам достопримечательности, свежий взгляд на хорошо знакомые объекты…

Welcome to thousands of unique tourist quests in each corner of our planet. Choose the city, upload the list of fabulous tasks for exploring the local culture, history and lifestyles. Set off in search of new adventures!

What household appliance do the South Korean hostesses worship? Which florentine store offers Pinot Blanc? The favourite establishments of local people, landmarks unexplored by tourists, a fresh sight at familiar objects…