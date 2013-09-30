Студия Prix предоставляет широкий спектр услуг по веб-программированию (HTML, PHP, CSS, Javascript (jQuery)) для решения задач любой сложности.
Мы обеспечим индивидуальный подход к каждому клиенту.
Наши менеджеры помогут вам подобрать IТ-решение, которое максимально соответствует специфике вашей деятельности, говоря с вами на простом языке и понимая вас с полуслова.
Если у вас есть потребность в разработке сложного программного продукта, вам не нужно будет тратить кучу времени на поиски готового решения. Мы сделаме это за вас.
Наши технические специалисты, имея большой опыт в сфере разработки IТ-решений дают нам возможность разрабатывать качественные решения быстро.
Мы уважаем Ваши ценности и будем рады видеть Вас нашим клиентом.
С уважением, команда Web-студии Prix.
Схема работы:
1. Заполнение брифа
2. Обсуждение деталей проекта и составление ТЗ, согласование плана работ, разработка прототипа (в случае необходимости)
3. Предоплата 30%-50% (в зависимости от типа проекта)
4. Разработка дизайна главной страницы (в стоимость входит до 2 вариантов дизайна. В дизайн можно внести до 3 итераций)
5. Разработка дизайна внутренних страниц
6. Вёрстка дизайна, разработка движка или установка на CMS, программирование необходимого функционала
7. Тестирование
8. Остаток оплаты и запуск сайта
Преимущества, которые вы получаете:
+ Исполнители с опытом от 4 лет, отзывами и более 20 сданных проектов.
+ Ответственность и точное соблюдение сроков.
+ Честная стоимость сайта.
+ Скидки при повторных заказах
+ «Гарантийное обслуживание» после окончания работ
+ Возможность получать ежемесячную техническую поддержку
+ Быстрая и качественная работа.
Делаем дорого и качественно!
Для получения подробной информации, вы можете связаться с нами:
Skype: keksonaldo_90
+38098-281-16-12 или +38099-131-78-83.
Менеджер по продажам, Илья.