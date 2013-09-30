Студия Prix предоставляет широкий спектр услуг по веб-программированию

Студия Prix предоставляет широкий спектр услуг по веб-программированию (HTML, PHP, CSS, Javascript (jQuery)) для решения задач любой сложности.

Мы обеспечим индивидуальный подход к каждому клиенту.

Наши менеджеры помогут вам подобрать IТ-решение, которое максимально соответствует специфике вашей деятельности, говоря с вами на простом языке и понимая вас с полуслова.

Если у вас есть потребность в разработке сложного программного продукта, вам не нужно будет тратить кучу времени на поиски готового решения. Мы сделаме это за вас.

Наши технические специалисты, имея большой опыт в сфере разработки IТ-решений дают нам возможность разрабатывать качественные решения быстро.

Мы уважаем Ваши ценности и будем рады видеть Вас нашим клиентом.

С уважением, команда Web-студии Prix.

Схема работы:

1. Заполнение брифа

2. Обсуждение деталей проекта и составление ТЗ, согласование плана работ, разработка прототипа (в случае необходимости)

3. Предоплата 30%-50% (в зависимости от типа проекта)

4. Разработка дизайна главной страницы (в стоимость входит до 2 вариантов дизайна. В дизайн можно внести до 3 итераций)

5. Разработка дизайна внутренних страниц

6. Вёрстка дизайна, разработка движка или установка на CMS, программирование необходимого функционала

7. Тестирование

8. Остаток оплаты и запуск сайта

Преимущества, которые вы получаете:

+ Исполнители с опытом от 4 лет, отзывами и более 20 сданных проектов.

+ Ответственность и точное соблюдение сроков.

+ Честная стоимость сайта.

+ Скидки при повторных заказах

+ «Гарантийное обслуживание» после окончания работ

+ Возможность получать ежемесячную техническую поддержку

+ Быстрая и качественная работа.

Делаем дорого и качественно!

Для получения подробной информации, вы можете связаться с нами:

[email protected]

Skype: keksonaldo_90

http://vk.com/prix_studio

+38098-281-16-12 или +38099-131-78-83.

Менеджер по продажам, Илья.