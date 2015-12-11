kelebmir

Митяй kelebmir

 
40 летУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Молодой человек с чувством юмора и фантазией, ищу работу копирайтера-рерайтера,

могу писать тексты на заданные темы, новости, заполнять сайты.

Опыт работы пока не большой, но и за заработком не гонюсь.

Близкие темы для работы: фильмы, компьютерные и онлайн-игры, экология, строительство, транспорт.

Очень люблю поболтать, поэтому с радостью возьмусь за работу по оживлению и наполнению форума.

Единственная просьба: нужен гибкий график работы и точные указания по её выполнению...

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