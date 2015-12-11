Молодой человек с чувством юмора и фантазией, ищу работу копирайтера-рерайтера,
могу писать тексты на заданные темы, новости, заполнять сайты.
Опыт работы пока не большой, но и за заработком не гонюсь.
Близкие темы для работы: фильмы, компьютерные и онлайн-игры, экология, строительство, транспорт.
Очень люблю поболтать, поэтому с радостью возьмусь за работу по оживлению и наполнению форума.
Единственная просьба: нужен гибкий график работы и точные указания по её выполнению...
Наполнение сайтов
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#1895
Редактирование и Корректура
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Копирайтинг
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#6626