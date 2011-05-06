К работе готовы всегда!!!!

Добрый день, уважаемые авторы! Образовательная компания "УЧИТЬСЯ ЛЕГКО" рада пригласить Вас в свою команду профессионалов! Вы лучший из лучших в своей профессиональной отрасли? Вы, давно занимаетесь написанием работ и у вас есть свои собственные, авторские методы и подходы? Вы ответственны и исполнительны? Тогда наша команда профессионалов ждет Вас!Общие требования ко всем моим заказам:1. По плагиату: Все работы проверять на сайте http://antiplagiat.ru либо в той системе которая указана в заказе. Все работы должны быть выполнены с той оригинальностью, которая указана в заказе.2. ДОРОГИЕ АВТОРЫ ПОЖАЛУЙСТА СОБЛЮДАЙТЕ СРОКИ заказа, если беретесь, если не уверены что справитесь не оставляйте заявку в заказе!!! "Завтраками" меня кормить не надо.... Если просрок больше двух дней, подаю претензию с требованием компенсации 50% от стоимости заказа....3. Если вдруг, бывает так что по какой либо причине вы не можете сдать во время, то просьба НЕ ИГНОРИТЬ СООБЩЕНИЯ, а написать о причине, чтоб я могла найти другого исполнителя. Имейте совесть и будьте ответственней!!!4. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ в следующих случаях: просрочка сроков без предупреждения, отказ от выполнения перед передачей работы, "завтраков", игнора на сообщения, отказ от доработок!!!5. ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ: бывает так что клиенты заказывают работы за 3-5 месяцев до сдачи, следовательно предупреждаю сразу что если прошло спустя сдачи работы много времени и у вас уже разблокировались средства, это не значит что дорабатывать вы должны платно. Все доработки по написанному вами тексту вы обязаны выполнять бесплатно!!!ЕСЛИ РАБОТА БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ БЛОКИРОВКУ СНИМАЮ РАНЬШЕ!!!ПРОСЬБА НЕ ЗАБЫВАТЬ ОСТАВЛЯТЬ ОТЗЫВ ПОСЛЕ СОТРУДНИЧЕСТВА!!!