kelina_veronika

Ведение страниц в социальных сетях, таргет в вк и инстаграмм, создание баннеров для листовок или интернета

Добрый день!

Веду страницы в социальных сетях, могу делать таргет в вк и инстаграмм, также могу выполнять мокапы для листовок и баннеров, презентации в PowerPoint и Prezi.

Мои знания и навыки подтверждены на чемпионате Worldskills 1 место на региональном уровне и бронзовый призёр на национальном этапе.