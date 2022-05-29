kelina_veronika

Вероника Келина kelina_veronikakelina_veronika
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ведение страниц в социальных сетях, таргет в вк и инстаграмм, создание баннеров для листовок или интернета
Добрый день!
Веду страницы в социальных сетях, могу делать таргет в вк и инстаграмм, также могу выполнять мокапы для листовок и баннеров, презентации в PowerPoint и Prezi.
Мои знания и навыки подтверждены на чемпионате Worldskills 1 место на региональном уровне и бронзовый призёр на национальном этапе.
Действие аккаунта приостановлено!