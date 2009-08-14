Системное программирование

Стаж: более 5 лет официальный и 10 лет неофициальный

Образование: н.высшее

Таганрогский Государственный Радиотехнический Университет по специальности "Программное обеспечение выч. техники и автоматизированных систем"

С/C++, ASM.

В основном по системному направлению на платформе Win32, занимался разработкой промышленных систем автоматического управления, разработкой драйверов USB-устройств, немного успел поработать с OpenGL.

WinAPI, многопоточность и методы синхронизации - без проблем. Имею познания в SQL на уровне простых запросов, пришлось поработать с протоколом SNMP для создания агента IP-АТС, разрабатывал XML-парсер, ативарезные утилиты. Немного поработал в области GPS-навигации.

Последний год занимался в основном реверсингом, реконструкцией алгоритмов, перехватом функций.

Послужной список:

н.в. Фрилансер

2008-2009 ООО "СофтПоинт" (www.softpoint.ru) - Москва

2008 СоюзСпецАвтоматика (www.kodos.ru) - Москва

2006-2008 Агат-РТ (www.agatrt.ru) - Москва

2004-2006 НИКЦИМ Точмашприбор (www.niktsim.ru) - Армавир