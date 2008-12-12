kenav

Иван Каплин kenav

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Уникальный дизайн

Сборка сайта с 0 и до первого посетителя.

(Проэктирование целевого контента ,разработка корпуса и оформления, выбор движка-установка всех компонентов на хост )

Контакты:

мобильный: 8 950 0091932

ICQ: 44-666-7-650 никогда не спамим в ICQ и личку!

  • Движок под портальчик

    $500

    Необходимо написать движок под портальчик... если есть готовый то можно использовать ТЗ Бюджет 13-14 тыс р. договор обеих сторон, можно через юр. лицо , личная встреча . только Санкт-Петербург. Оплата по факту или 50% при ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Php скрипт

    $10

    Необходимо написать скрипт: запускающийся с хостинга. задача скрипта каждое заданное время обновляясь проверять наличие слов на веб странице (указывается в поле ввода) разрешать доступ к картинке (файлу на хостинге) или запрещать. скрипт должен выполнять подстановку адреса ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Натянуть простой готовый дизайн на форум phpBB3

    Создание шаблона для форума phpBB3 из готового дизайна http://voodoo-mag.net/ (это оформление сайта: как нужно)учитываются предложения по небольшому видоизменению http://voodoo-mag.net/forum/ (это место назначения такого шаблона) Можно самостоятельно видоизменять корпус и дизайн - для облегчения (посоветовавшись) писать ...

    PHP
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тулбар

    $100

    Зделать бар (вроде yandex бара), обязательный функционал - добавление ссылок из бара на сайт пользователем в свой профиль, как обычно мы добавляем ссылки в "Избранное"(подробности в личном разговоре) цену и сроки обговорим все вопросы в аську 446667650 или ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
web-i-way
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Php скрипт
Адекватный человек, понимает чего хочет и приветствует новаторские идеи. Приятен в общении. Выполнил задание с удовольствием и буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Очень качественно сработан скрипт, Мне понравилось желание работать.. !!! Желание найти лучший метод решения задачи!!! от себя как от Администратора сети добавлю - похвально! Сложность скрипта для профи 50%
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