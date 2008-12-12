Необходимо написать движок под портальчик... если есть готовый то можно использовать ТЗ Бюджет 13-14 тыс р. договор обеих сторон, можно через юр. лицо , личная встреча . только Санкт-Петербург. Оплата по факту или 50% при ...
Уникальный дизайн
Сборка сайта с 0 и до первого посетителя.
(Проэктирование целевого контента ,разработка корпуса и оформления, выбор движка-установка всех компонентов на хост )
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- $500Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходимо написать скрипт: запускающийся с хостинга. задача скрипта каждое заданное время обновляясь проверять наличие слов на веб странице (указывается в поле ввода) разрешать доступ к картинке (файлу на хостинге) или запрещать. скрипт должен выполнять подстановку адреса ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Создание шаблона для форума phpBB3 из готового дизайна http://voodoo-mag.net/ (это оформление сайта: как нужно)учитываются предложения по небольшому видоизменению http://voodoo-mag.net/forum/ (это место назначения такого шаблона) Можно самостоятельно видоизменять корпус и дизайн - для облегчения (посоветовавшись) писать ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо написать, или если есть готовый вариант скрипта или в формате exe браузеры IE и FF об оплате после того как вы опишите реализацию от 2000 р оплата по факту.. писать в аську ! ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $100
Зделать бар (вроде yandex бара), обязательный функционал - добавление ссылок из бара на сайт пользователем в свой профиль, как обычно мы добавляем ссылки в "Избранное"(подробности в личном разговоре) цену и сроки обговорим все вопросы в аську 446667650 или ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад