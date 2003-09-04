UI/UX дизайнер, Web/Mobile дизайнер

Здравствуйте, уважаемые покупатели!

Если тебе нужен профессиональный дизайн веб-сайта, мобильного приложения, презентации, баннера и так далее - пиши мне!Я UX/UI веб-дизайнер, закончил курсы по веб дизайну от онлайн школы yudaevschool. Создаю дизайн в программе Figma а программирую сайт на платформе Tilda.Создание максимально удобного и интуитивно понятного интерфейса для пользователя является для меня главной задачей. Необходимо понять, как “зацепить” пользователя, прежде чем он сам подумает об этом. Для этого обращаю внимание даже на те детали, которые на первый взгляд не имеют значения.

В работе над любым проектом, я основываюсь на последние тренды в веб-дизайне. Правильно подобранные цвета, шрифты, изображения и другие графические элементы позволяют передать пользователю Ваши эмоции и четкое послание.

Для меня каждый проект уникален. Поэтому я не стремлюсь использовать стандартные решения. Однако, по желанию заказчика, такой вариант также не исключается.

Моё портфолио: https://www.behance.net/DanilNaum0v