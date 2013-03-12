kenga_kenga

Сентябрь 2012 - февраль 2013

ООО "Атлас Электроник", публикатор

- Размещение и сопровождение (внесение изменений, продление, переразмещение, удаление) объявления заказчика на специализированных интернет-сайтах.

Июнь 2012 - январь 2013

Пекарня Мишеля, продавец-кассир

- обслуживание покупателей;

- работа на кассе и ведение первичной кассовой документации;

- оформление витрин;

Август 2008 - май 2011

EPAM Systems, офис-менеджер.

- прием посетителей и гостей;

- организация работы офиса (обеспечение канцтоварами и другими расходными материалами, хозяйственное обеспечение);

- ведение документации, работа с корреспонденцией;

- прием и размещение иностранных гостей и клиентов, выполнение их поручений;

- координация работы конференц-залов, заказ оборудования, питания;

- прием и распределение телефонных звонков;

- работа с офисной техникой;

- координация поездок сотрудников (заказ билетов, бронирование гостиниц, организация трансферов);

- перевод документации;

- оказание поддержки сотрудникам в их повседневной деятельности;

- координация интервью, встреч, событий и других аналогичных мероприятий для руководителей;

- помощь в других административных вопросах;

Август 2006 - июль 2008

Glenmark Pharmaceuticals Ltd, офис-менеджер.

- прием посетителей;

- входящие / исходящие телефонные звонки;

- организация работы офиса (обеспечение канцтоварами и другими расходными материалами, хозяйственное обеспечение в соответствии с политикой компании и бюджетными ограничениями);

- распределение входящей/исходящей почты и факсимильных сообщений;

- организация деловых поездок для всех сотрудников компании (бронирование гостиниц, заказ билетов, организация трансферов) ;

- устный и письменный перевод;

- создание и поддержка баз данных (сканирование, внесение информации)

- подготовка документов и материалов, необходимых для работы генерального директора (отчеты, презентации, письма, запросы, другие документы);

- организация встреч;

- помощь в организации корпоративных мероприятий.

Июль 2005 — сентябрь 2006

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, преподаватель.

- чтение лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Социология», «Медицинская социология»;

- чтение лекций, проведение семинарских занятий для групп студентов с англоязычной системой обучения;

- подготовка методических разработок и пакета для стандартизированного контроля знаний в соответствии с требованиями кредитно-модульной системы образования для групп студентов с англоязычной системой обучения;

Январь 2005 — октябрь 2005

Благотворительный Фонд «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», помощник в отделе мониторинга и оценки.

работа с отчетами, помощь в проведении тренингов для сотрудников.

Май 2000 —июль 2005

Украинская Маркетинговая Группа, интервьюер.

проведение интервью, участие в организации телефонных опросов;

Декабрь 2000 — июнь 2004

Институт Социальных Технологий, интервьюер.

поиск респондентов, проведение интервью;

Образование:

2000-2005гг. – Международный Соломонов университет (диплом магистра социологии с отличием).

2000г. – курсы стенографии.

1991-2000 – Средняя школа № 1 г. Лубны.

1989-1996гг. – Музыкальная школа по классу фортепиано.

Языки:

Украинский, русский, английский — свободно владею;

Испанский — базовые знания.

ПК:

Windows, MS Office, Power Point,Outlook, Excel.

Личностные качества:

Коммуникабельность, тактичность, исполнительность, ответственность, стрессоустойчивость, организованность, инициативность, креативность, аналитический склад ума, способность к быстрому обучению и применению знаний.