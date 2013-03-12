kenga_kenga

Сентябрь 2012 - февраль 2013
ООО "Атлас Электроник", публикатор
- Размещение и сопровождение (внесение изменений, продление, переразмещение, удаление) объявления заказчика на специализированных интернет-сайтах.
Июнь 2012 - январь 2013
Пекарня Мишеля, продавец-кассир
- обслуживание покупателей;
- работа на кассе и ведение первичной кассовой документации;
- оформление витрин;
Август 2008 - май 2011
EPAM Systems, офис-менеджер.
- прием посетителей и гостей;
- организация работы офиса (обеспечение канцтоварами и другими расходными материалами, хозяйственное обеспечение);
- ведение документации, работа с корреспонденцией;
- прием и размещение иностранных гостей и клиентов, выполнение их поручений;
- координация работы конференц-залов, заказ оборудования, питания;
- прием и распределение телефонных звонков;
- работа с офисной техникой;
- координация поездок сотрудников (заказ билетов, бронирование гостиниц, организация трансферов);
- перевод документации;
- оказание поддержки сотрудникам в их повседневной деятельности;
- координация интервью, встреч, событий и других аналогичных мероприятий для руководителей;
- помощь в других административных вопросах;
Август 2006 - июль 2008
Glenmark Pharmaceuticals Ltd, офис-менеджер.
- прием посетителей;
- входящие / исходящие телефонные звонки;
- организация работы офиса (обеспечение канцтоварами и другими расходными материалами, хозяйственное обеспечение в соответствии с политикой компании и бюджетными ограничениями);
- распределение входящей/исходящей почты и факсимильных сообщений;
- организация деловых поездок для всех сотрудников компании (бронирование гостиниц, заказ билетов, организация трансферов) ;
- устный и письменный перевод;
- создание и поддержка баз данных (сканирование, внесение информации)
- подготовка документов и материалов, необходимых для работы генерального директора (отчеты, презентации, письма, запросы, другие документы);
- организация встреч;
- помощь в организации корпоративных мероприятий.
Июль 2005 — сентябрь 2006
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, преподаватель.
- чтение лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Социология», «Медицинская социология»;
- чтение лекций, проведение семинарских занятий для групп студентов с англоязычной системой обучения;
- подготовка методических разработок и пакета для стандартизированного контроля знаний в соответствии с требованиями кредитно-модульной системы образования для групп студентов с англоязычной системой обучения;
Январь 2005 — октябрь 2005
Благотворительный Фонд «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», помощник в отделе мониторинга и оценки.
работа с отчетами, помощь в проведении тренингов для сотрудников.
Май 2000 —июль 2005
Украинская Маркетинговая Группа, интервьюер.
проведение интервью, участие в организации телефонных опросов;
Декабрь 2000 — июнь 2004
Институт Социальных Технологий, интервьюер.
поиск респондентов, проведение интервью;
Образование:
2000-2005гг. – Международный Соломонов университет (диплом магистра социологии с отличием).
2000г. – курсы стенографии.
1991-2000 – Средняя школа № 1 г. Лубны.
1989-1996гг. – Музыкальная школа по классу фортепиано.
Языки:
Украинский, русский, английский — свободно владею;
Испанский — базовые знания.
ПК:
Windows, MS Office, Power Point,Outlook, Excel.
Личностные качества:
Коммуникабельность, тактичность, исполнительность, ответственность, стрессоустойчивость, организованность, инициативность, креативность, аналитический склад ума, способность к быстрому обучению и применению знаний.